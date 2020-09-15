Адвокаты избитого Широковым арбитра потребовали более жесткой статьи для экс-футболиста

Сторона арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-футболистом сборной России Романом Широковым, требует возбудить уголовное дело по статье "покушение на убийство". Об этом РИА Новости заявил один из адвокатов потерпевшего Александр Островский. По его словам, озвученная ранее статья 115 не соответствует совершенному Широковым поступку.

В августе экс-футболист "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и сборной России на любительском турнире после того, как арбитр удалил его с поля, нанес Данченкову несколько ударов. В результате Данченков получил травму головы. Широков принес свои извинения, однако арбитр все равно написал на него заявление в правоохранительные органы.

Во вторник появилась информация о том, что против Широкова возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", которое не грозит экс-футболисту серьезным наказанием.

Как сообщил Островский, пока он не получил официального ответа от полиции о том, по какой статье будет возбуждено уголовное дело.

"Для нас возбуждение уголовного дела по статье 115 часть вторая - это слухи до тех пор, пока мы не увидим бумаги. С экспертизой нас тоже не ознакомили. Мы не согласны с квалификацией по статье 115 часть вторая, потому что мы считаем, что имело место покушение на убийство", - сказал Островский.

По словам адвоката, сторона потерпевшего намерена составить жалобу на неправильную квалификацию уголовного дела, а также обратиться в Следственный комитет РФ.

"Думаю, на следующей неделе мы подадим соответствующие документы", - сказал адвокат.