Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело

Защита рефери Никиты Данченкова официально попросила переквалифицировать дело об избиении судьи экс-футболистом сборной России Романом Широковым на покушение на убийство. Об этом агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщил адвокат Александр Островский.

"Мы отправили следствию заявление о нашем несогласии с квалификацией уголовного дела. Просим переквалифицировать его на статью "Покушение на убийство", - сказал Островский.

Напомним, что Широков избил Данченкова в августе во время любительского матча. В отношении Романа возбудили дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Добавим, что с той поры Широков был отстранен от работы эксперта на телеканале "Матч ТВ".