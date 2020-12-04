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04.12.2020 18:45
Рубрика: В мире

В бундестаге оценили действия земель ФРГ по поддержке "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов
Немецкие депутаты приветствуют действия германских земель по защите газопровода "Северный поток-2" от санкций со стороны США. Об этом заявил глава парламентского комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Немецкие СМИ описали схему обхода санкций США по "Северному потоку-2"

"Хорошо, что правительство земли Мекленбург - Передняя Померания интенсивно работает над креативными решениями, которые позволят нам защитить себя от санкций, введенных США", - цитирует его РИА Новости. Речь идет создании специального фонда, через который немецкие компании могли бы предоставлять российской стороне свои услуги. Идея такого опосредованного сотрудничества возникла после того, как сенаторы США написали письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив ему финансовыми последствиями в случае продолжения работы по проекту "Северный поток-2".

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Сегодня необходимость поиска новых решений стала еще актуальнее, поскольку обе палаты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Положение о санкциях позволяет вводить ограничительные меры в отношении компаний, которые могут продать или сдать в аренду трубоукладочные суда для строительства газопроводов или предоставляют иные услуги.

Между тем в Восточном комитете германской экономики раскритиковали проект американского закона. Представители бизнеса считают, что санкции "нарушают суверенитет ЕС и нацелены на европейские предприятия". "Американские ведомства не должны регулировать работу исключительно европейского проекта - такого как "Северный поток - 2", - подчеркнули в комитете.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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