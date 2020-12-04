В Еврокомиссии раскритиковали новые санкции США по "Северному потоку-2"

Новые санкции США, которые угрожают европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток-2", противоречат международному праву. Такое мнение высказал представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.

По его словам, которые приводит РИА Новости, "экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву". "Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах", - подчеркнул он.

Как напомнил Стано, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уже высказывал опасения по поводу растущей угрозы введения США санкций в отношении компаний из ЕС. И теперь Брюссель разрабатывает предложения, которые укрепят экономический суверенитет Европы, защитят ее интересы.

"Если в Вашингтоне примут пакет новых рестрикций, то ЕС будет отстаивать свои права всеми силами", - заявила со своей стороны вице-председатель ЕК Маргрет Вестагер.

Напомним, обе палаты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Положение о санкциях позволяет вводить ограничительные меры в отношении компаний, которые могут продать или сдать в аренду трубоукладочные суда для строительства газопроводов или предоставляют иные услуги.

Ранее этот документ уже успели раскритиковать представители немецкого бизнеса, которым больше всего грозят такие ограничительные меры. "Американские ведомства не должны регулировать работу исключительно европейского проекта - такого как "Северный поток - 2", - заявили Восточном комитете германской экономики.