В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19

Температура у заразившихся коронавирусной инфекцией может быть как низкой, так и высокой. Это зависит от ряда факторов, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, на степень выраженности и длительности лихорадки влияют количество попавшего в организм возбудителя, особенности иммунного ответа, развивающиеся осложнения, а также лекарственные препараты, которые применяют при лечении. Руженцова отметила, что после острой фазы инфекции следует выздоровление, которое сопровождается снижением давления, частоты сердечных сокращений, а также температуры тела. Поэтому у многих может отмечаться слабость.

Коронавирус способен поражать практически все органы и системы, включая те, которые отвечают за температурные реакции. "В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие", - цитирует эпидемиолога ТАСС.

Ранее сообщалось, что повышенная температура наблюдается у 9 из 10 пациентов с COVID-19, не считая тех, кто переносит инфекцию бессимптомно. Врач-инфекционист Ольга Синицына рассказала, что при заражении SARS-CoV-2 температура чуть выше 38 градусов является естественной реакцией организма, который таким образом мобилизует иммунную систему. Поэтому, если температура ниже 38,5 градуса, принимать медикаменты, которые помогают ее сбивать, не нужно. Исключение составляют случаи, когда повышенная температура плохо переносится больным.