Распоряжение правительства Республики Алтай от 4 декабря 2020 года № 742-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 14.1.1 признать утратившим силу;

2) в пункте 14.1.3 слова "6 декабря" заменить словами "31 декабря";

3) в пункте 14.1.4 слова "6 декабря" заменить словами "31 декабря".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







