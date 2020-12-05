Дания остановит добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году

Крупнейший в Евросоюзе производитель нефти - Дания - прекратит выдавать лицензии и полностью остановит разведку и добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году, сообщил Bloomberg со ссылкой на слова министра климата и энергетики Дании Дэна Йергенсена.

Около 150 миллионов баррелей нефти и ее эквивалентов, которые могли бы быть добыты к 2050 году, останутся нетронутыми. При этом упущенная выгода от этого решения для страны оценивается в 13 млрд крон (2,1 млрд долларов). Тогда как с 1972 года нефтегазовая отрасль принесла Дании 540 млрд долларов доходов, уточняет издание.

Дэн Йергенсен назвал этот шаг историческим - к будущему, свободному от ископаемого топлива. Министр надеется, что это решение "найдет отклик во всем мире".

К 2035 году в рамках политики по защите климата Дания планирует отказаться от использования углеводородного сырья: весь энергосектор перейдет на возобновляемые источники. В результате страна надеется снизить выбросы углекислого газа на 70% к 2030 году по сравнению с 1990 годом.