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05.12.2020 18:27
Рубрика: В мире

Дания остановит добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году

Текст: Татьяна Карабут

Крупнейший в Евросоюзе производитель нефти - Дания - прекратит выдавать лицензии и полностью остановит разведку и добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году, сообщил Bloomberg со ссылкой на слова министра климата и энергетики Дании Дэна Йергенсена.

Фото: Алексей Андронов/ТАСС
Параметры сделки о сокращении добычи нефти на 2021 год согласованы

Около 150 миллионов баррелей нефти и ее эквивалентов, которые могли бы быть добыты к 2050 году, останутся нетронутыми. При этом упущенная выгода от этого решения для страны оценивается в 13 млрд крон (2,1 млрд долларов). Тогда как с 1972 года нефтегазовая отрасль принесла Дании 540 млрд долларов доходов, уточняет издание.

Дэн Йергенсен назвал этот шаг историческим - к будущему, свободному от ископаемого топлива. Министр надеется, что это решение "найдет отклик во всем мире".

К 2035 году в рамках политики по защите климата Дания планирует отказаться от использования углеводородного сырья: весь энергосектор перейдет на возобновляемые источники. В результате страна надеется снизить выбросы углекислого газа на 70% к 2030 году по сравнению с 1990 годом.

В мире Европа Дания Экономика Отрасли Нефть и газ

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