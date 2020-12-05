Джонсон договорился продолжить переговоры с Еврокомиссией

"Мы договорились о том, что наши переговорные группы предпримут дальнейшие усилия с целью оценки, могут ли быть разрешены существующие разногласия", - заявили политики, указав на "серьезность" противоречий.

Никакого соглашения не может быть достигнуто, если эти вопросы не будут решены, дали понять обе стороны. Поэтому, как отмечалось, они приняли решение поручить главным переговорщикам вновь собраться в Брюсселе в воскресенье для подведения итогов в понедельник вечером.

Решение приступить к торговым переговорам, которые практически зашли в тупик по вопросам рыболовства, правил честной конкуренции и управления, означает, что они вселяют надежду на устранение сохраняющихся разночтений, полагают эксперты.

Если Лондон и Брюссель не смогут прийти к соглашению, пятилетний развод по Brexit закончится беспорядочно на фоне и так больших издержек, которые все несут от пандемии коронавируса.

Великобритании и ЕС приостановили торговые переговоры в пятницу, чтобы призвать своих лидеров попытаться сократить большой разрыв во мнениях и достичь окончательного соглашения. В течение недели не удалось преодолеть существенные разногласия. Источники с обеих сторон заявили, что требования Франции в отношении прав на рыбный промысел в британских водах остаются ключевым спорным вопросом. Ранее Лондон требовал признать суверенитет от ЕС, в том числе это касалось и морских ресурсов.

Британия покинула Евросоюз 31 января, но правила, регулирующие торговлю, путешествия и бизнес, остались неизменными в течение переходного периода, который заканчивается 31 декабря, когда будут установлены новые отношения - с договором или без него.