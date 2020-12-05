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Рубрика: В мире

Джонсон договорился продолжить переговоры с Еврокомиссией

Текст: Александр Саможнев
В ходе телефонных переговоров в субботу, от которых ожидали судьбоносных решений по Brexit, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен поручили командам возобновить торговые переговоры в воскресенье в последней надежде преодолеть существенные разногласия, сообщает Reuters.

"Мы договорились о том, что наши переговорные группы предпримут дальнейшие усилия с целью оценки, могут ли быть разрешены существующие разногласия", - заявили политики, указав на "серьезность" противоречий.

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Никакого соглашения не может быть достигнуто, если эти вопросы не будут решены, дали понять обе стороны. Поэтому, как отмечалось, они приняли решение поручить главным переговорщикам вновь собраться в Брюсселе в воскресенье для подведения итогов в понедельник вечером.

Решение приступить к торговым переговорам, которые практически зашли в тупик по вопросам рыболовства, правил честной конкуренции и управления, означает, что они вселяют надежду на устранение сохраняющихся разночтений, полагают эксперты.

Если Лондон и Брюссель не смогут прийти к соглашению, пятилетний развод по Brexit закончится беспорядочно на фоне и так больших издержек, которые все несут от пандемии коронавируса.

Великобритании и ЕС приостановили торговые переговоры в пятницу, чтобы призвать своих лидеров попытаться сократить большой разрыв во мнениях и достичь окончательного соглашения. В течение недели не удалось преодолеть существенные разногласия. Источники с обеих сторон заявили, что требования Франции в отношении прав на рыбный промысел в британских водах остаются ключевым спорным вопросом. Ранее Лондон требовал признать суверенитет от ЕС, в том числе это касалось и морских ресурсов.

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Британия покинула Евросоюз 31 января, но правила, регулирующие торговлю, путешествия и бизнес, остались неизменными в течение переходного периода, который заканчивается 31 декабря, когда будут установлены новые отношения - с договором или без него.

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