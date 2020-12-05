Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вступление в действие "Акта Родченкова". Он призвал в связи с этим разработать необходимые меры, чтобы минимизировать риски для отечественных спортсменов.

"Уже есть мнение единого спортивного сообщества, включая ВАДА, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу. Выходит, одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно. Надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для наших спортсменов", - заявил Матыцин в эфире телеканала "Матч Страна".