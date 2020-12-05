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05.12.2020 14:30
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"

Текст: Артур Нанян
Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Акт Родченкова", который предусматривает уголовное преследование за допинговый сговор на турнирах с американским участием.
Министр спорта России Олег Матыцин. Фото: Виталий Невар/ТАСС Министр спорта России Олег Матыцин. Фото: Виталий Невар/ТАСС
Министр спорта России Олег Матыцин. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вступление в действие "Акта Родченкова". Он призвал в связи с этим разработать необходимые меры, чтобы минимизировать риски для отечественных спортсменов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Уже есть мнение единого спортивного сообщества, включая ВАДА, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу. Выходит, одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно. Надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для наших спортсменов", - заявил Матыцин в эфире телеканала "Матч Страна".

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