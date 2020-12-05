Указ губернатора Пермского края от 3 декабря 2020 года № 157 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151) следующие изменения:

1.1. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Иным организациям, осуществляющим предоставление услуг, рекомендовать принять меры по организации приема граждан по предварительной записи;";

1.2. пункт 5.7.1 после слова "Чайковского" дополнить словами "(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам)";

1.3. пункт 5.7.2 после слов "профессионального обучения" дополнить словами ", за исключением практики обучающихся,";

1.4. дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:

"5.8. для допуска посетителей на ледовые катки устанавливаются следующие дополнительные требования:

в зоне катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. метров такой зоны;

количество человек при массовом катании на крытых катках не должно превышать 30;

в зоне катания недопустимо нахождение граждан, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей;

режим работы раздевалок устанавливается с соблюдением требования о количестве человек, находящихся в раздевалке одномоментно, которое должно быть не более 1 человека на 4 кв. метра, с учетом работающего персонала.

Указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на деятельность профессиональных спортивных клубов, а также на деятельность по осуществлению спортивной подготовки.";

1.5. дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:

"11(1). Режим самоизоляции, установленный пунктом 10 настоящего указа, может не применяться к руководителям организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Пермского края коронавирусной инфекции.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин







