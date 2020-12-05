Пять бензиновых моторов, пожирающих масло

Что современные двигатели потребляют масло гораздо в большей степени, чем регламентировано производителем, далеко не секрет. Масложор провоцирует много факторов - от конструктива и производительности моторов, до манеры езды и качества используемого топлива. В нашем обзоре - пятерка самых прожорливых силовых агрегатов.

Расход масла, как известно, соотнесен с расходом топлива и ездой в различных режимах, однако давно выведена общая норма.

Если речь идет о классических атмосферных бензиновых агрегатах, то нормой следует считать расход в пределах 5 - 25 г моторного масла на 100 л расходуемого бензина. Для моторов V6 или V8 среднестатистический расход повышается уже до 30 - 40 г на 100 л топлива. В старых двигателях потребление масла может скакнуть до 600 г на 1000 км пробега.

Особая статья - турбированные бензиновые агрегаты. Нередки ситуации, когда владельцам приходится доливать от 800 г до 1 л. масла до плановой замены. Критическим же значением, когда можно говорить о перерасходе, считается 2 л масла на 100 л топлива. Дизельные моторы, как правило, расходуют меньше масла, чем бензиновые. У них нормой считается расход масла в пределах 0,5 л на 10 000 км. А о перерасходе же говорят, когда движок на тяжелом топливе потребил больше 2 л смазки на сотню литров солярки.

Volkswagen

В масложоре давно замечены бензиновые турбированные двигатели объемом 1,8 и 2 л. Речь о силовых агрегатах серии EA888, в особенности втором поколении таких моторов, выпускавшихся с 2008 года.

Несмотря на модернизации из-за несовершенной конструкции поршневой группы (неоптимальное положение и конструкция маслосъемных колец) и отверстий в поршнях для отвода масла, равно как из-за езды при малых нагрузках на двигатель, (в частности, на холостом ходу) такие моторы активно подъедают масло. Еще одна причина - неудачная конструкция трубки охлаждения турбины.

Увы, проблема не исчезла и на агрегатах уже третьего поколения ЕА888 (с 2011 года) с увеличенной толщиной маслосъемных колец и более крупным диаметром отводных отверстий. Своего рода прорывом стали новые поршни, появившиеся в 2014 году. У них наконец-то появилось эффективное маслосъемное кольцо наборного типа. Однако даже "свежие" моторы EA888 на моделях Volkswagen, Seat, Audi и Skoda до сих пор иногда страдают превышенным масляным аппетитом из-за особенностей конструкции поршневой группы.

Audi

Как охочие до масла зарекомендовали себя также и V-образные бензиновые агрегаты серии EA837 объемом 3 л, выпускавшиеся с 2008 по 2017 годы. Семейство таких двигателей появилось в 2008 году, переняв эстафету у моторов V6 3.2 FSI. Объем был уменьшен до трех литров, и добавлен механический нагнетатель Eaton.

Повышенный расход масла на таких агрегатах Audi провоцировал целый комплекс причин. В частности, задиры на стенках цилиндров из-за локального перегрева поршней и закоксовывание маслосъемных колец (имеют неэффективный дренаж для отвода масла). В последнем случае из-за забитых дренажных отверстий последние начинают плохо пропускать масло. Оно попадает в цилиндры и горит, так образуются задиры, через которые масло попадает в камеру сгорания. Нередки случаи, кода 3-литровые бензиновые двигатели Audi сжигали более 1 л масла на 1 тыс. км.

BMW

В большом семействе баварских моторов в серьезном масложоре были замечены силовые агрегаты серии N, которые начали устанавливать на модели компании с 2000-х годов.

В популярных в России четырехцилиндровых агрегатах N45 и N46 масложор чаще всего вызывали маслосъемные колпачки, которые изнашивались примерно к 80 000 км пробега.

Глубинная причина - поршни T-образной формы (соответственно, совсем мало места под кольца), выполненные в таком виде ради сокращения потерь на трение. Кроме того, масложор наблюдался здесь из-за износа направляющих втулок клапанов (примерно на 100 тыс км пробега). А еще из-за перегрева в таких силовых агрегатах нередко лопались межцилиндровые перегородки.

Toyota

В 1998 году у японской компании появилась современная линейка бензиновых моторов. В частности, ее пионер, 1,8-литровый агрегат 1ZZ-FE, вышел температурно нагруженным.

Соответственно, примерно к 50 000 км пробега "японец" начинал требовать долива до 1 литра масла на 1 тыс. км. Причина прожорливости состояла в том, что кольца имели минимальный зазор с канавками поршня и одновременно слабый дренаж.

В результате кольца постепенно закоксовывались и залегали. Масло начинало поступать в камеру сгорания, провоцируя масложор. Плюс к тому - верхнее компрессионное кольцо было замечено в склонности к коррозии. Лишь в начале 2000-х кольца начали хромировать и азотировать, а еще позже расширили дренажные отверстия. Так или иначе, но за моторами семейства 1ZZ закрепился имидж пожирателей.

Hyundai-Kia

Главными пожирателями масла у автомобилей корейского концерна считаются 2-литровые двигатели серии G4KA/G4KD (ведут родословную от совместного проекта корейского производителя с Mitsubishi и Chrysler) и более современный агрегат G4NA линейки Nu, дебютировавший в 2010 году.

История болезни у всех этих моделей одинакова - конструкция блока цилиндров в определенных режимах нагрузки провоцировала появление задиров на стенках, а те запускали процесс масложора, порой очень сильного.

Симптоматика во всех случаях была схожей: при пробеге от 50 тыс. до 150 тыс. км появляются стуки мотора "на холодную". "Вскрытие" показывает те самые задиры на "юбках" поршней и стенках цилиндров, которые специалисты объясняют локальным перегревом поршней с короткими юбками.

Еще одна причина, о которой много пишут в Сети, - задиры из-за катализатора, который рассыпается из-за использования некачественного бензина, его керамические фрагменты засасывает в мотор и они трутся о стенки цилиндров. Кстати, корейский автопроизводитель не подтверждает все эти конструктивные просчеты официально, тем не менее, осуществляет бесплатный ремонт в гарантийный период.