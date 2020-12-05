Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ

Владимир Путин в субботу в режиме видеосвязи встретился с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020". Среди участников оказался итальянец Валерио Занетти, который живет в Красноярске уже 8 лет и активно участвует в волонтерской деятельности. Он попросил президента дать ему российское гражданство.

"Господин президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель, сильно мечтающий стать гражданином России. Это тонкий намек", - обратился он к Путину и подчеркнул, что никогда не чувствовал себя в России чужим. Президент пообещал решить этот вопрос и поинтересовался, не сложно ли южанину жить в северном климате.

"Сначала было очень сложно. Здесь климат очень холодный, а люди очень горячие. Здесь культура помогать друг другу. Мое сердце здесь", - ответил итальянец. "И паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем", - отреагировал президент.