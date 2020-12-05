Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной акции "Елка желаний". В ходе встречи с финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" он пообещал исполнить мечты двоих детей, приславших письма с желаниями.

Девятилетний Дмитрий Ощепков из Челябинской области мечтает побывать на Красной площади в Москве, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России.

"Запросто! Сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - заявил Владимир Путин.

Александр Колесников из Тульской области написал, что хочет обнять настоящую панду. "Надо у панды спросить - она хочет, чтобы ее обнимали?", - пошутил президент. "Надо подумать, как это сделать. Здесь у нас есть защитники животных, надо с ними посоветоваться. Мы предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано", - заверил Владимир Путин.