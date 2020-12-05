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05.12.2020 14:08
Рубрика: Власть

Путин рассказал о причинах морального лидерства России в мире

Текст: Татьяна Замахина
Морально-этическое лидерство России обеспечивается лучшими качествами россиян, среди которых щедрость и великодушие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя неравнодушных граждан страны с Днем добровольца и волонтера.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

На встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020" глава государства напомнил, что весь мир сегодня отмечает этот праздник. Путин поздравил "миллионы россиян, которые совершают добрые поступки ради других, показывают обществу пример колоссальной нравственной силы".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По его словам, в различных волонтерских проектах в этом году участвовали более 15 млн граждан, но откликаются на проблемы соотечественников гораздо больше людей. "Сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас норма жизни, - объяснил Путин. - Это то, что никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас".

По мнению главы государства, "на протяжении всей истории страны лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания".

Пример тому - борьба с коронавирусом, которая сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.

Фото: Евгений Козырев
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"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе, - сказал российский лидер, - а взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь - это все не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех".

Владимир Путин также отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии коронавируса. "Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках", - рассказал президент. Так, бизнес делал частные пожертвования на дополнительную поддержку учреждений здравоохранения, покупал средства индивидуальной защиты для волонтеров и просто для нуждающихся граждан. Среди других поступков - организация бесплатного питания для медицинских работников и сотрудников скорой помощи.

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