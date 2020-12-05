Путин заверил волонтеров в поддержке

Только в этом году в волонтерских проектах в стране участвовали более 15 миллионов россиян. "Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов, - сказал глава государства. - Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда".

Он напомнил, что особые льготы и преференции уже предоставлены благотворительным фондам и социально ориентированным НКО. По его словам, меры поддержки направлены на то, чтобы волонтерское движение в России расширялось, а его созидательный потенциал укреплялся. Путин также отметил, что уже сейчас в стране действует целая сеть волонтерских центров, запущены специальные цифровые сервисы - в том числе для поиска тех, кому нужна помощь.

Глава государства напомнил о различных социально значимых проектах, в которых участвуют волонтеры. Они принимают участие в ликвидации лесных пожаров и ЧС, ищут потерявшихся людей, помогают музеям оцифровать архивы, работают в приютах для животных, оказывают психологическую и правовую помощь нуждающимся в ней... Подобных поступков очень много - все не перечислишь, сказал президент.

В целом именно волонтеры и добровольцы стали одной из главных сил в борьбе с пандемией коронавируса и, несмотря на такой непростой год, продолжали работу и по другим значимым социальным направлениям. Так, указал глава государства, именно благодаря их усилиям "празднованию 75-летия Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности".

Особенно пронзительными и трогательными российский лидер назвал "импровизированные, но такие теплые" концерты у домов ветеранов. "Это, действительно, был праздник со слезами искренней благодарности пожилых людей, отстоявших нашу Родину в военную годину", - отметил Путин.