Тверские следователи начали проверку ДТП, в котором пострадали 10 человек

Тверское следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали десять человек, из которых двое - несовершеннолетние.

В ведомстве уточнили, что информация об аварии выявлена в ходе мониторинга сообщений СМИ.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего следователем Бологовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в СУ СК.

Авария с участием маршрутного автобуса Ford Transit и автомобиля Chevrolet Niva произошла 4 декабря в Бологовском районе. Поначалу сообщалось об 11 пострадавших. Причем двое из них находились в тяжелом состоянии и были госпитализированы в больницу Вышнего Волочка.