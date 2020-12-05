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05.12.2020 / 13:54
Текст: Сергей Бабкин

В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"

Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости
Фото: Михаил Патлис/ РИА Новости

Клуб Adrenaline на севере Москвы во второй раз опечатали за нарушение антиковидных мер. На этот раз, как посчитали инспекторы, они не соблюдались в полной мере на концерте популярной рок-группы "Кипелов".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Как рассказал начальник отдела столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов, очередной концерт в Adrenaline состоялся 4 декабря. Несмотря на пандемию, в клуб на любимых исполнителей пришли несколько тысяч москвичей, сообщали очевидцы. По оценкам инспекторов санитарной службы, администрация клуба не смогла в полной мере обеспечить соблюдение масочно-перчаточного режима. Это может поспособствовать вспышке COVID-19, полагают в Роспотребнадзоре. На клуб как на юридическое лицо составили административный прокол, его рассмотрит суд. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток. Ранее сообщалось, что этот клуб уже опечатывали по аналогичным причинам в октябре этого года.

Ранее "РГ" сообщала, что устроители концерта Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга по решению суда были оштрафованы на 480 тысяч рублей за несоблюдение санитарных мер в период пандемии.

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