Ледовый дворец Петербурга оштрафован на 480 тысяч рублей за концерт Басты

Невский районный суд Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец за два концерта Басты.

Организаторов выступления признали виновными в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.

На судебном заседании представители Ледового дворца сообщили, что люди заходили в зал в масках, занимали свои места и только на последней песни на бис встали со своих мест.

Организаторы концертной площадки заявили, что готовы к любому решению суда. И был велик риск, что Ледовый дворец на некоторое дело закроют.

Но решение суда оказалось мягче. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, закрывать спортивно-концертный комплекс не будут, но администрация Ледового дворца должна заплатить штраф в размере 480 тысяч рублей.

Напомним, скандал был вызван видео с концерта Басты, где зрители подпевали артисту без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Рэпер дал два концерта в Петербурге, на каждом присутствовали более шести тысяч человек.