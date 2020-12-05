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Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке начата проверка в отношении авиадебошира

Текст: Юрий Батин

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту хулиганских действий на борту самолета рейса Владивосток - Красноярск.

4 декабря в аэропорту Владивостока был снят с борта самолета 33-летний житель Красноярского края. Он поднялся на борт воздушного судна в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражался и не реагировал на замечания бортпроводников. В результате самолет улетел без него.

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Как сообщается на сайте следственного управления в субботу, председатель СК России поручил установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям мужчины.

"Следственный комитет России в очередной раз предостерегает граждан от любых действий, направленных на нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, - подобным поведением можно вызвать серьезные нарушения безопасности на борту самолета", - подчеркивается в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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