На Кубани возбудили дело после ДТП с пятью погибшими

На Кубани возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Как ранее сообщала "РГ", ДТП случилось сегодня в 06.40 на 135-м километре автодороги "Краснодар - Ейск" в Каневском районе.

По версии следствия, в районе хутора Ударный произошло лобовое столкновение между автомобилем "ВАЗ-21099" под управлением 22-летнего сотрудника отдела полиции по Щербиновскому району и "ВАЗ-2110" с 29-летним водителем, в машине которого находились трое пассажиров. После аварии первый автомобиль столкнулся еще с одним транспортным средством - "ВАЗ-21104".

В результате на месте погибли водители автомобилей "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2110". Кроме того, находившиеся во второй машине три женщины так же скончались от полученных травм. Водитель автомобиля "ВАЗ-21104" был осмотрен медиками, его здоровью ничего не угрожает.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.