"Сбербанк" призвал ждать возврата заблокированных денег до 5 дней

"Сбербанк" обещает вернуть клиентам заблокированные из-за технического сбоя средства, сообщается в официальном Telegram-канале банка.

Сегодня, 5 декабря, по техническим причинам ряд клиентов банка столкнулись с затруднениями при проведении операций по картам VISA. По информации банка, в ряде случаев средства клиентов при оплате блокировались, однако реальной транзакции не проходило. Сбой продолжался чуть более часа. Позже "Сбербанк" заверил, что неполадки устранены.

"Банк занимается возвратом заблокированных сумм на карточные счета клиентов - это займёт от 2 до 5 дней", - рассказали в банке.