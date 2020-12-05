Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ, россиянки - четвертые

Женская сборная Швеции стала первой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Представительницы Скандинавии показали результат 1 час 12 минут 44,5 секунды, не пробежав на восьми огневых рубежах ни одного штрафного круга и использовав восемь дополнительных патронов.

Второе место досталось француженкам (отставание 9,6 секунды), замкнули тройку лидеров немки (+43,9). На четвертой позиции финишировали россиянки (+2.31,3). В составе нашей команды выступали Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова.

Добавим, что этап Кубка мира в Контиолахти завершится завтра мужской эстафетой и женской гонкой преследования.