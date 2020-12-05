В Германии считают, что "Северный поток-2" не должен регулироваться США

В США сегодня гораздо больше желания прислушиваться к аргументам европейцев. Это является положительным моментом, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

В то же время, он отметил, что в международном праве нет никакой основы для американского закона о санкциях, который таким образом нарушает суверенитет ЕС и делает европейские компании мишенью.

По его словам, такие проекты, как "Северный поток-2" должны регулироваться не американскими агентствами, а только участвующими европейскими странами и ЕС. "И, тем более, мы категорично выступаем против предполагаемого расширения санкций на сертификационные компании и поставщиков услуг", - подчеркнул председатель ВК.

При этом отмечается, что в последние месяцы значение "Северного потока 2" для энергоснабжения Европы еще более возросло. Газопровод построен в соответствии с самыми современными мировыми стандартами экологии и безопасности и, таким образом, открывает хорошие перспективы для водородного века.

"Благодаря используемым материалам, "Северный поток-2" в отличие от старых трубопроводов, может быть заполнен на 70 процентов водородом - энергоносителем будущего - в течение ближайших десятилетий", - заключил председатель Восточного комитета.

Восточный комитет немецкой экономики является крупной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация оказывает помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе.