В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер

Нарушителей санитарных правил в Гонконге ждут повышенные штрафы. Такое решение приняли власти страны. За несоблюдение социальной дистанции и отсутствие маски теперь придется заплатить не две, а пять тысяч гонконгских долларов, пишет "Дунфан жибао".

Инициатором увеличения штрафов стала глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Она рассчитывает, что это поможет добиться превентивного эффекта в сдерживании распространения коронавируса, пишет ТАСС. Нововведения вступят в силу с 11 декабря. Напомним, Гонконг столкнулся с новой, уже четвертой по счету волной инфекции. Накануне здесь было выявлено 112 новых случаев заражения, из которых только 12 завозные.

На этой неделе власти также ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости. На территории закрылись парки, спортивные и развлекательные центры, а также учебные заведения. Госслужащие перешли на удаленный режим работы. С начала пандемии в новым типом коронавируса здесь заболели свыше шести тысяч человек (6 702).

Ранее сообщалось о том, что в Гонконге завершилась программа бесплатного добровольного тестирования на коронавирус. Масштабную проверку проводили в первые две недели сентября. За это время она охватила почти два миллиона человек (1,78 млн).