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05.12.2020 19:56
Рубрика: В мире

В Париже полиция разогнала манифестантов слезоточивым газом

Текст: Александр Саможнев
Тысячи демонстрантов протестовали в Париже в субботу, чтобы осудить насилие со стороны полиции и планы президента Эммануэля Макрона в области политики безопасности, которые, по мнению собравшиеся, ущемляют гражданские свободы.
Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

Стражи порядка применили слезоточивый газ с целью разгона радикальной молодежи, сообщает телеканал France24.

Фото: AFP/FRANCOIS LO PRESTI
Франция изменит законопроект о безопасности полиции после массовых протестов

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускали камни и петарды в стражей порядка, зажигали файеры. Радикалы начали громить витрины, строить баррикады и пытались вывести из строя камеры наблюдения. Погромщики подожгли несколько автомашин, улицу заволокло клубами черного дыма. Беспорядки происходили на авеню Гамбета, на место прибыли пожарные машины.

Протестующие маршировали по французской столице от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики под пристальным наблюдением полиции по борьбе с беспорядками, размахивая транспарантами.

Напомним, нижняя палата Национального собрания 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений полиции во время исполнения служебных обязанностей.

Критики заявили, что законопроект усложнит задачу привлечения полицейских к ответственности за применение насилия. Некоторые правозащитные группы заявляют о систематическом расизме в правоохранительных органах. В ответ на массовые выступления спорный законопроект был отправлен на доработку. Однако это не убедило протестующих, что правительство удовлетворит их требования.

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