В Париже полиция разогнала манифестантов слезоточивым газом

Стражи порядка применили слезоточивый газ с целью разгона радикальной молодежи, сообщает телеканал France24.

С криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускали камни и петарды в стражей порядка, зажигали файеры. Радикалы начали громить витрины, строить баррикады и пытались вывести из строя камеры наблюдения. Погромщики подожгли несколько автомашин, улицу заволокло клубами черного дыма. Беспорядки происходили на авеню Гамбета, на место прибыли пожарные машины.

Протестующие маршировали по французской столице от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики под пристальным наблюдением полиции по борьбе с беспорядками, размахивая транспарантами.

Напомним, нижняя палата Национального собрания 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений полиции во время исполнения служебных обязанностей.

Критики заявили, что законопроект усложнит задачу привлечения полицейских к ответственности за применение насилия. Некоторые правозащитные группы заявляют о систематическом расизме в правоохранительных органах. В ответ на массовые выступления спорный законопроект был отправлен на доработку. Однако это не убедило протестующих, что правительство удовлетворит их требования.