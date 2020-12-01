Франция изменит законопроект о безопасности полиции после массовых протестов

Французские депутаты дали понять, что намерены полностью изменить часть законопроекта о безопасности после серии массовых акций протеста по поводу нападения группы полицейских на чернокожего. Кристоф Кастанер, бывший министр внутренних дел Франции, глава группы депутатов-центристов в парламенте, заявил, что статья 24 "будет полностью переписана, а общественности будет представлена ее новая версия".

В этой статье говорится о запрете фото- и видеосъемки полицейских в ходе исполнения ими служебных обязанностей. Правонарушителям грозит до года тюремного заключения и штраф в размере 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации полицейских и жандармов с очевидной целью нанести вред физического или психологического свойства". У французской общественности есть опасения, что новый закон может остановить людей, разоблачающих жестокость полиции.

Сторонники законопроекта заявляют, что статья, принятая нижней палатой французского парламента на прошлой неделе, защитит полицию от преследований и нападений в социальных сетях, отмечает ВВС. Его критики, напротив, заявляют, что нельзя препятствовать свободе СМИ и праву граждан снимать на видео действия полиции, тем более что французская полиция сейчас находится под пристальным вниманием по факту предполагаемого расизма. В отношении четверых полицейских открыто уголовное дело по факту избиения в Париже чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Стражи порядка обвиняются в "умышленном насилии со стороны лица, обладающего властью". Они заключены под стражу.

Кадры с камер видеонаблюдения, опубликованные новостным сайтом Loopsider, показывают, что 21 ноября Зеклера в течение нескольких минут били ногами и кулаками в его парижской студии. Его задержали за то, что он вышел на улицу без маски во время карантина, однако Зеклер вырвался и успел забежать в студию, где его настигли полицейские. Продюсер, которому наложили швы, заявил, что во время нападения он также "подвергся расовому насилию". Помимо этого все четверо полицейских обвиняются в подлоге. Это обвинение связано с полицейским протоколом, поданным после инцидента, в котором говорилось, что от Цеклера исходил "сильный запах каннабиса" и что он сопротивлялся обыску.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инцидент "неприемлемым" и "постыдным", потребовав от правительства быстрых предложений о том, как восстановить доверие между полицией и гражданами.

В субботу по всей Франции прошли массовые протесты против статьи 24 и избиения продюсера. Гнев по поводу законопроекта перерос в столкновения с полицией, в результате чего стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ, после того как радикалы сожгли несколько машин и бросали в спецназовцев камни.