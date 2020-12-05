В зале "Зарядье" состоялся вечер музыки Леонида Десятникова

В октябре композитору Леониду Десятникову исполнилось 65 лет. 2 декабря в зале "Зарядье" состоялся концерт, приуроченный к юбилею. Этот авторский вечер в Москве - инициатива известного пианиста и друга композитора Алексея Гориболя. В программе концерта были представлены два феноменальных камерных опуса - "Буковинские песни" (24 прелюдии для фортепиано) и вокальный цикл "Любовь и жизнь поэта", а также немного киномузыки в качестве "перехода" из одной художественной реальности в другую. Героями вечера стали Алексей Гориболь, тенор Богдан Волков и, конечно же, Леонид Десятников.

Леонид Аркадьевич в Москву не приехал, как и не появился он на своем авторском вечере в Александринском театре, что прошел несколькими днями раньше. Пандемия наносит тяжелый удар не только по физическому здоровью, но и по душевному: еще свежа боль многих потерь. Совсем недавно ушел друг Леонида Десятникова - знаменитый дирижер Александр Ведерников, благодаря которому его опера "Дети Розенталя" была поставлена на сцене Большого театра в 2005 году.

Имело место и еще одно пандемическое вмешательство в этот вечер, которое оказалось значимо: концерт из Малого зала, куда все билеты давно были распроданы, перенесли в Большой, чтобы никого не лишать возможности побывать на этом вечере, но и 25% ограничения по количеству публики соблюсти. Отчего, помимо воли исполнителей, истинно камерная, доверительная атмосфера "ближнего круга" трансформировалась в нечто масштабно-торжественное с элементом официальности.

Премьера "Буковинских песен-прелюдий", имеющих авторское посвящение Алексею Гориболю, состоялась пару лет назад, а чуть больше года спустя под лейблом "Мелодия" была сделала их запись - и сразу в двух форматах: компакт-диск и виниловая пластинка. Большое 45 минутное сочинение написано в фирменном десятниковском стиле, когда слушатель с удовольствием и легкостью сочетает радость интуитивного узнавания и глубинного познания чего-то абсолютно нового. "Буковинские прелюдии", что ясно из названия, "произрастают" из закарпатского фольклора (Леонид Десятников родился в Харькове, но окончил Ленинградскую консерваторию). Однако их безупречно современный композиторский язык, что мастерски балансирует между "оригинальностью" и "квазицитируемостью", рождает невероятные смысловые символические аллюзии, где фатум и юмор находятся в постоянном соперничестве. И формальная лаконичность каждой прелюдии обратно пропорциональна существенности художественного высказывания. К тому же прозвучав под сводами Большого зала в исполнении подчеркнуто сдержанно-академическом, "Буковинские песни" оставили впечатление изумительной актуальной классики, при этом, правда, утратив что-то интимно-исповедальное.

Антракт прогнозируемо потребовал смены настроения. И Алексей Гориболь исполнил три фрагмента из киномузыки Леонида Десятникова под "немые" кадры из фильмов "Подмосковные вечера" Валерия Тодоровского, "Мания Жизели" Алексея Учителя и "Москва" Александра Зельдовича. С одной стороны, этот жест напомнил, что в России все же есть великолепное авторское кино совсем не фабричной штамповки, которое принято называть "некоммерческим". С другой же, в формате такого концерта эту музыку хотелось послушать как нечто самоценное, а не иллюстративно-прикладное.

Финальной кульминацией юбилейного оммажа стал вокальный цикл на стихи поэтов-"обэриутов" Даниила Хармса и Николая Олейникова "Любовь и жизнь поэта". Сокращение ОБЭРИУ расшифровывается как: ОБ - общество, ЭР - реальное, И - искусство. С буквой У, все было просто. Она была приставлена специально. Поэты декларировали: "Мы, обэриуты, - честные работники своего искусства. Мы - поэты нового мироощущения и нового искусства". Это все то, что можно и нужно сказать и о музыке Леонида Десятникова. А уникальный голос тенора Богдана Волкова в тандеме с Алексеем Гориболем представили исполнение, очень близкое к эталонному: тонко, детально и с должной дозой сарказма, передавая всю фантастичность как музыкального, так и литературного текстов. Хотя очевидно, объемы Большого зала сыграли злую шутку с музыкантами, так как его акустика требует несколько укрупненной подачи, а не погружения в творческие нюансы.

Юбилейный вечер в момент пандемии символично завершается размышлением о страхе смерти и одиночества, осознанием бессмысленности бытия, запрятанных под едкую иронию и абсурд. Тут авторская рефлексия выплескивается то романсом "а-ля Чайковский", то "а-ля шумановской Lied (название цикла будто продолжает два известнейших вокальных цикла Шумана - "Любовь поэта" и "Любовь и жизнь женщины") и все в итоге оборачивается истинным трагизмом "мировой скорби".