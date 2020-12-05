ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 64,6 миллиона, увеличившись за 24 часа более чем на 628 тысяч. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.

"Более 46% случаев заражения за минувшие сутки приходятся на Северную и Южную Америку (293 320), на втором месте - Европейский регион (234 667), на третьем - Юго-Восточная Азия, где таковых зарегистрировано 50 086", - приводит подробности ТАСС.

Чаще всего положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2 получают жители США, где заболели уже свыше 13 миллионов человек (13 759 500). Ранее сообщалось о том, что за время пандемии США побили три антирекорда: по случаям смертей, заболеваний и госпитализаций, связанных с COVID-19. Многие штаты предупредили, что у них уже не хватает коек для интенсивной терапии. Самая тяжелая ситуация - в Калифорнии, где больницы заполнены более чем на 95 процентов. Власти намерены запретить жителям штата выходить из дома, кроме неотложных дел.

Эксперты сходятся во мнении, что все антирекорды, пик которых прогнозируется к Рождеству, стали следствием массовых перемещений американцев по стране в период выходных по случаю Дня благодарения, который отмечали 26 ноября. Добавим, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.