Вышел трейлер комедии "Булки" с Кристиной Асмус

Получил объяснение растиражированный на днях в соцсетях - с подачи самой актрисы - ролик, в котором якобы нетрезвая Кристина Асмус разгуливает по улицам в вызывающе красном исподнем и фате при минусовых температурах.

Популярное видео оказалось репетицией трейлера комедии о женском счастье "Булки", в которой Кристина сыграла Таню Бабанину из подмосковного Протвино. Которая "мастерски печет и мечтает о своем кафе".

"Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта". Что Татьяна и предпринимает с международным размахом - "найдя безумные приключения на свои булки на Шри-Ланке".

Режиссер - Олег Асадулин ("Темный мир", "Маршрут построен"), авторы сценария - Михаил Зубко ("Мосгаз") и Константин Трофимов ("Форсаж да Винчи").

В ролях: Борис Дергачев ("Аритмия"), Марк Богатырев ("Кухня", "Глухарь"), Юля Топольницкая ("Беспринципные"), Дмитрий Власкин ("Физрук"), Татьяна Орлова ("Завещание Ленина", "Тариф Новогодний").

В кино - 4 марта.