Что ждет покупателей дома "по цене чашки капуччино" в Италии

Акция "дом по цене чашки кофе" направлена на борьбу с депопуляцией малых городов, реконструкцию старых полуразрушенных зданий в исторических центрах, от которых отказались хозяева ввиду отсутствия средств на восстановление недвижимости. Зачастую речь идет о муниципальных объектах, на восстановление которых не нашлось средств в бюджете.

Первой коммуной, объявившей на весь мир о продаже домов за один евро, был городок Салеми, насчитывающий чуть более 10 тысяч жителей, расположенный в провинции Трапани на Сицилии. На сегодняшний день не осталось почти ни одной области в Италии, которая бы не прибегла к этой популярной схеме. Однако каждый потенциальный покупатель должен себе четко отдавать отчет в том, что одним евро ему точно не отделаться. Эту символическую цену стоит рассматривать исключительно как отправную точку.

В некоторых случаях подобные дома продают на аукционах, а это значит, что стоимость недвижимости может многократно увеличиться и она банально "уплывет" к тому, кто даст больше денег. Нередко на покупателей возлагается обязательство не только отремонтировать и отреставрировать дом в течение максимум трех лет, оставить гарантийный депозит на счете в банке (его вернут покупателю только после ремонта, сделанного в оговоренный срок), либо вложить в восстановление объекта круглую сумму (от 20 тыс. евро и до бесконечности), но и создать рабочие места, которые будут закреплены за местным населением. Это при всем при том, что подобные объекты в большинстве своем неликвидны - продать дом в деревеньке даже после ремонта задача почти недостижимая. Нельзя также упускать из вида сопутствующие расходы в виде оплаты всевозможных налоговых сборов, услуг конструктора, нотариуса и переводчика. Еще один важный момент - ограничений к претендентам на дома за 1 евро на первый взгляд нет, ими могут стать граждане любой страны, но важно понимать, что сама по себе сделка с недвижимостью не дает право на получение итальянского вида на жительство, а его отсутствие может стать одной из причин, по которой муниципалитет имеет полное право отказать в оформлении дома на имя иностранного подданного.

Однако, несмотря на все подводные течения и превратности итальянской бюрократии, за прошедшие годы инициатива приобрела огромную популярность среди неитальянцев, и ее вполне можно назвать успешной. Так, городок Гаджи (провинция Палермо) может похвастаться более 100 проданными иностранцам домами, которые сейчас находятся в фазе реконструкции. Другие населенные пункты тоже не отстают: с момента объявления в 2016 году акции "дом по стоимости капуччино" в Самбука-ди-Сицилия приобрели недвижимость жители Европы, Аргентины, США, Канады, Сингапура и многих других стран. Канал Discovery специально купил дом, чтобы рассказать своим зрителям о феномене Самбуки. В среднем по Италии два из 10 выставленных на продажу объектов уже выкуплены и отремонтированы. Вокруг них зачастую сосредотачивается вся жизнь в деревушках, так как иностранцы нередко открывают небольшие гостиницы или B&B, позволяющие локальной экономике выжить, в том числе за счет туристов (среди них много итальянцев), которые стремятся скрыться от довлеющих антивирусных ограничений в уютном городке.

Тем не менее далеко не у всех городов, участвующих в акции, хорошее реноме. Нередко потенциальные покупатели размещают в соцсетях гневные посты, чтобы выразить свое недовольство и негодование по поводу несовершенной процедуры. Для того, чтобы ускорить коммуникацию между покупателем и продавцом, а также защитить репутацию своего города, мэр Кастропиньяно Никола Скапиллати, который буквально на днях объявил о начале программы "дом за 1 евро", выработал принципиально новую схему. Градоначальник населенного пункта, в котором проживают около 900 человек (почти в три раза меньше, чем в 30-е годы прошлого столетия), а 60 процентов жителей старше 70 лет, задался целью восстановить былую славу деревни, которая в свое время была переполнена известными на всю страну ремесленниками, купцами и торговцами.

"Я намерен идти двумя параллельными путями, обращаясь как к потенциальным покупателям, так и к старым владельцам одновременно, шаг за шагом, чтобы спрос соответствовал предложению. Мне бы очень не хотелось, чтобы в моем городе поселилась паника, связанная с покупкой дешевой недвижимости, или чтобы он стал Меккой для спекуляций", - подчеркнул Скапиллати, пригласивший всех заинтересованных лиц направить ему на личный электронный адрес письмо, в котором будет содержаться подробный план по преобразованию недвижимости.