Эксперты рассказали, нужно ли отключать Wi-Fi ночью

Многие люди по привычке отключают ночью Wi-Fi-роутер, но не задумываются над тем, а нужно ли это делать. "РГ" спросила мнение на этот счет специалистов по безопасности.

"Если бы точки Wi-Fi атаковали люди, возможно, был бы хоть какой-то смысл отключать Wi-Fi ночью, - говорит Олег Седов, директор по развитию направления Кибербезопасность для населения" в "Ростелеком-Солар". - Но нас атакуют роботы, а они не работают по дням недели и рабочим часам. Поэтому гораздо важнее не забывать простые правила кибергигиены и поддерживать постоянный уровень безопасности устройств и приложений. Для Wi-Fi точек справедливы все те же правила, что и для приложений".

ИБ-евангелист компании Avast Луис Корронс также считает, что выключать Wi-Fi ночью не требуется: "Если у человека есть опасения, что кто-то может взломать его Wi-Fi, то я могу сказать, что для этого злоумышленник должен находиться в зоне действия Wi-Fi, то есть он должен быть в вашем доме или очень близко к нему", - объяснил он.

Для того, чтобы ваш роутер не взломали, необходимо соблюдать несколько простых правил, добавил Корронс.

Поменяйте стандартное имя и пароль. У всех роутеров есть имя и пароль, которые используются для доступа к настройкам. Когда вы покупаете роутер, новый или подержанный, сразу смените имя пользователя и пароль. Убедитесь, что вы установили хороший пароль, следуя правилам создания надежных паролей.

По мнению эксперта, хакерам известны учетные данные по умолчанию, которые устанавливаются производителями практически на все популярные роутеры на рынке. Если вы никогда не обновляли учетные данные для входа в систему, вы будете легкой мишенью для взлома. А если вы купили роутер у кого-то другого, вы не знаете, у кого есть эти старые данные для входа и как он ими воспользуется. В любом случае смените их как можно скорее.

Включите шифрование WPA2 (или WPA3). WPA2 и WPA3 - вторая и третья версии протокола безопасности Wi-Fi Protected Access. Они защищают ваш роутер от нежелательного доступа с помощью шифрования AES. Любой качественный роутер будет поддерживать WPA2, а некоторые новые модели могут поддерживать WPA3. Включите шифрование WPA2 или WPA3, чтобы любому, кто хочет подключиться к вам, понадобился пароль Wi-Fi.

Измените сетевое имя вашего роутера (SSID). Во время настройки роутера также измените SSID - имя вашей сети Wi-Fi. Новые устройства часто отображают марку и модель роутера в SSID, и хакеры могут использовать эту информацию. Вместо этого установите собственное имя сети, чтобы они не знали, какая у вас модель роутера. Чем больше данных вы дадите хакеру, тем легче ему будет работать. Проявите творческий подход к названию своей сети Wi-Fi: сделайте ее длинной и сложной. Шифрование WPA использует SSID как часть алгоритма, поэтому, избегая стандартных или общих сетевых имен, вы сделаете свою сеть более устойчивой к взлому.

Отключите WPS. Наряду с WPA2 или WPA3, многие маршрутизаторы также имеют WPS (защищенная настройка Wi-Fi) - вы можете нажать кнопку или ввести PIN-код для подключения, а не использовать пароль. Хотя это более удобно, уровень безопасности падает при использовании кнопок или PIN-кодов вместо паролей. Любой, кто может физически прикоснуться к вашему роутеру, сможет нажать кнопку WPS и подключиться. А короткий PIN-код гораздо легче взломать, чем длинный и сложный. К сожалению, не все маршрутизаторы поддерживают отключение функций WPS - но, если у вас это есть, выключите WPS как можно скорее.

Отключите беспроводное / удаленное администрирование. Удаленное администрирование позволяет вам войти в настройки вашего роутера из любой точки мира. Но если вы не разработчик, шансы, что вам когда-нибудь это понадобится, очень малы. Если вы отключите эту функцию, вы сможете получить доступ к настройкам, только если ваш компьютер физически подключен к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Отключение удаленного администрирования - легкий способ защитить вас от хакеров.

Обновите прошивку вашего роутера. Прошивка - программное обеспечение, которое управляет определенным оборудованием, в данном случае вашим роутером. Как и операционная система вашего компьютера или любые программы и приложения, которые вы используете, прошивку можно обновлять. Обновления могут защитить ваш роутер от любых уязвимостей, которые могут быть обнаружены в более старых версиях прошивки. Некоторые роутеры могут проверять наличие обновлений прошивки, но вы всегда можете войти в настройки и проверить все сами.

Используйте решения кибербезопасности, которые защитят вашу Wi-Fi-сеть. Один из самых простых и безопасных способов защитить сеть Wi-Fi - использовать инструмент мониторинга Wi-Fi, который будет автоматически следить за вашей беспроводной сетью, избавляя вас от необходимости контролировать ее самостоятельно вручную. Например, Avast Free Antivirus имеет встроенный Wi-Fi Inspector, который постоянно сканирует сеть на предмет любых подозрительных действий или устройств, поэтому вы всегда будете точно знать, что происходит в вашем Wi-Fi.

Защитите свою сеть Wi-Fi и избавьтесь от любых ненужных устройств с помощью комплексных домашних решений.