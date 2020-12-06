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Рубрика: Экономика

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

В России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. Для сравнения: по данным на первое ноября 2019 года, покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Специалисты отмечают, что за первые 10 месяцев этого года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд. Данную меру воздействия судебные приставы считают эффективной. Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а иногда и от 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что россияне будут автоматически получать информацию о возбуждении исполнительного производства через единый портал госуслуг. Необходимые изменения в правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уведомления об исполнительном производстве от ФССП будут приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан. В правительстве считают, что оперативная передача извещений позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП

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