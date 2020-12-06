ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

В России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. Для сравнения: по данным на первое ноября 2019 года, покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Специалисты отмечают, что за первые 10 месяцев этого года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд. Данную меру воздействия судебные приставы считают эффективной. Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а иногда и от 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что россияне будут автоматически получать информацию о возбуждении исполнительного производства через единый портал госуслуг. Необходимые изменения в правила утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Уведомления об исполнительном производстве от ФССП будут приходить без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан. В правительстве считают, что оперативная передача извещений позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.