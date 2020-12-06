Geely Tugella. Почему за китайский кроссовер попросили 2,5 млн рублей

Купе-кроссовер Geely Tugella станет последней новинкой на российском рынке в этом году. Последней - потому что его продажи стартуют только 25 декабря, когда наши соотечественники заняты уже предновогодними хлопотами. Впрочем, незамеченным дебют не останется. Во-первых, не каждый день на рынок выходит китайский автомобиль за 2,5 млн рублей. Во-вторых, в Geely утверждают, что уже получили на эту новинку множество предзаказов. А в-третьих, кросс-купе получился весьма ярким и примечательным. В чем уже убедился корреспондент "РГ", опробовав машину на дорогах Краснодарского края и Адыгеи.

Билет в купе

Geely Tugella хорошо смотрится и в городе, и за его пределами. Фото: Пресс-служба Geely

Geely Tugella - типичный представитель модного сейчас класса купе-кроссоверов. Собственно, поэтому машина и получила у журналистов эпитет "убийца BMW", намекая на некое противостояние с X4 или даже X6. Но в представительстве китайской компании баварскую марку среди конкурентов даже не называют. Это все-таки уже настоящий премиум, который еще и значительно крупнее в габаритах. Нет в этом списке и Renault Arkana - пожалуй, самого популярного сейчас в РФ кросс-купе. Причина обратная: потому что этот автомобиль значительно проще и компактнее.

Единственный соперник с таким же кузовом - Haval F7x. Во-первых, машины схожи по размерам. Во-вторых, в топовой версии тульского кроссовера появились наконец по-настоящему интеллектуальные опции, которыми щеголяет и Tugella. Ну и в-третьих, это скорее дань стереотипам: часть потребителей не привыкла еще сравнивать китайские автомобили с европейскими или японскими. Зато, как показывают исследования, большинство из тех, кто ранее рискнул взять себе "китайца", с удовольствием остаются в этом сегменте и при покупке новой машины. Собственно, во многом поэтому китайские компании и привозят сейчас дорогие флагманские модели.

Хотя Tugella рисовала та же команда, что и другие кроссоверы Geely, новинка выглядит значительно современнее и является носителем свежего корпоративного дизайна. У нее уже другой рисунок радиаторной решетки, ячейки которой визуально продолжают сегменты светодиодных фар. С Coolray новинку роднят хромированные планки, которые соединяют оптику спереди и сзади и делают кузов визуально шире. А с Atlas прямых пересечений и не найти - впрочем, Tugella напомнит его рестайлинговую версию Pro, которая в России появится только в 2021 году.

Дизайнеры Geely Tugella проработали даже незначительные детали эстерьера. Фото: Пресс-служба Geely

В целом купе-кроссовер выглядит гармоничным, крепко сбитым. Линия крыши опускается под таким углом, что автомобиль кажется от этого только крупнее. На форумах поклонников марки много споров было о пластиковом обвесе. Якобы он убивает у Tugella всю премиальность. Но у представителей Geely своя правда - привозить в Россию полноприводный автомобиль, на котором страшно съехать с дороги, действительно не слишком логично. А в данном случае неокрашенные арки и бамперы лишь дополнили образ дерзкого, спортивного автомобиля для активной аудитории.

Салон красоты

Водительское место сделано в виде кокпита. Фото: Пресс-служба Geely

Что касается премиума, то он особенно ощущается в салоне. Садишься хоть спереди, хоть сзади, и сразу понимаешь, почему Arkana и Tugella - автомобили разного класса. Мягкий пластик, кожа Nappa в сочетании с замшей, эргономичные кресла с памятью настроек, в разнообразии которых можно запутаться, "авиационные" подголовники для задних пассажиров - уже этого вполне достаточно для того, чтобы заявить о себе не только среди китайских машин.

Водительское место напоминает настоящий кокпит - ради этого оно даже отделено ручкой на центральном тоннеле. Пассажиру, судя по всему, оставили лишь регулировку громкости медиасистемы - соответствующая сенсорная панель выходит за ограниченную поручнем зону. Все признаки эпохи в салоне налицо: здесь два огромных экрана для приборной панели и мультимедиа, несколько площадок для смартфонов, одна из которых с беспроводной зарядкой, селектор коробки передач в виде прикрытого кожей нефиксируемого джойстика и модная шайба для переключения режимов - она прокручивается с приятным металлическим щелканьем.

Но это далеко не все "фишки". Так, в крыше Tugella - непривычная для купе "панорама" с открывающимся люком. Тоннель - двухэтажный, с большими нишами внизу и яркой атмосферной подсветкой. А еще один из двух подстаканников оснащен не только функцией охлаждения, но и подогревом!

Центральный тоннель в Tugella - с охлаждаемым и подогреваемым подстаканником. Фото: Пресс-служба Geely

При этом, конечно, до настоящего премиума новичок не дотягивает. Скажем, обогрев стекла у него ограничивается зоной покоя дворников, а сиденья отапливаются и вентилируются только снизу. Но, как справедливо указывают в Geely, вентиляция кресел в этом ценовом сегменте - уже само по себе достижение. Ведь 2,5 млн - с одной стороны, высокая стоимость, но с другой - низкая. Это зависит от того, с чем сравнивать.

Автопилот на 10 секунд

Интерфейс цифровой панели приборов можно поменять в зависимости от режима движения или предпочтений водителя. Фото: Пресс-служба Geely

Компромиссным в каком-то смысле получился и набор опций безопасности и помощи водителю. Скажем, у того же Coolray есть мониторинг слепых зон в зеркалах и автопарковщик (если, конечно, кто-то рискует им пользоваться). У более дорогой Tugella этих сервисов нет. Зато круиз-контроль адаптивный с двумя режимами, а еще есть функция "Интеллектуальный пилот" и система удержания в полосе, которые могут работать отдельно друг от друга, а могут в связке. В последний день тест-драйва мы возвращались из Майкопа в Краснодар, уже изрядно утомившись. И вся эта "умная" электроника оказалась весьма кстати. Машина крепко стояла в своем ряду и не просто сама подруливала, но и успешно входила в небольшие повороты, сохраняя при этом безопасную дистанцию от впереди едущего автомобиля.

Большой плюс - широкоугольная камера, которая следит за обстановкой на дороге. Обычно с адаптивным круизом надо быть очень внимательным, когда дорога меняет направление. Радар перестает ловить уже свернувшую переднюю машину, и позволяет резко набирать скорость, что, например, на круговом перекрестке чревато неприятностями. У Tugella в этом плане проблем нет - порой она "видит" даже несколько автомобилей, которые едут спереди. И для убедительности воспроизводит схему движения на цифровой приборке.

Система кругового обзора предусматривает возможность пальцами "вращать" автомобиль на экране. Фото: Пресс-служба Geely

В пробке круиз особенно приятен - кроссовер спокойно подкатывается к передней машине, останавливается от нее метрах в четырех, а с возобновлением движения довольно быстро начинает ехать сам. Но только если поток тронулся сразу. Если прошло несколько секунд - придется взять управление на себя. Скорее всего, это страховка на случай остановки у обочины. Чтобы отвлекшийся на свои дела водитель не обнаружил машину уже в движении - вслед за уехавшим автомобилем, который только что стоял спереди.

Ну и добавим, что автопилотом в полном смысле эту систему не назвать. Потому что она работает в этом качестве не более 10 секунд. Затем, если водитель не держит руль руками, раздается звуковой сигнал. А в случае отсутствия реакции - еще один, более пронзительный, после чего круиз-контроль отключается, и машина начинает терять скорость.

Головная оптика Geely Tugella. Фото: Пресс-служба Geely

Кстати, еще одно наблюдение, связанное с дальнобойностью камеры в блоке за зеркалом заднего вида. Она отвечает еще и за "умный" свет. Так вот не было ни одного случая, когда бы электроника среагировала на появившуюся из-за поворота встречную машину позднее, чем это сделал бы водитель. А вот обратно с ближнего на дальний иногда хотелось переключиться побыстрее. И это, увы, говорит о качестве освещения - головные LED-фары на темной дороге все-таки не идеальны. Хотя в Geely и другого мнения - и даже уверены, что машина ничуть не проиграла от отсутствия противотуманок.

О чем шум

Этот же двухлитровый турбомотор устанавливается и на кроссоверы Volvo. Фото: Пресс-служба Geely

Цена Tugella во многом объясняется еще и платформой, на которой она построена. Вернее - модульной архитектурой CMA, разработанной не только инженерами Geely и Volvo, но целой интернациональной командой специалистов. CMA изначально дороже, чем уже знакомая россиянам по Coolray BMA. Но и выигрыш ощущается. Автомобиль хорошо цепляется за дорогу даже в крутых поворотах, не кренится и не валится. Подвеска на небольших неровностях радует мягкой работой. Приподнятые над дорогой "зебры" мы перелетали вообще без остановок, а удары появлялись только на ямах с острыми краями.

Кстати, о рулевом управлении сказать особо нечего - нам так понравилась работа системы удержания в полосе, что почти весь тест-драйв с ней и проездили. "Баранка" не просто наливалась тяжестью - она словно упрямилась вальяжным водительским командам. Спорить с электроникой мы и не стали. Но на бездорожье, теряя ориентир, рулевое колесо становилось податливым - и опять же претензий к его работе не возникло. Ни в спортивном режиме, ни даже в экономичном. В последнем чуть слабее становился лишь отклик на акселератор.

У водителя есть возможность выбрать из шести режимов движения. Фото: Пресс-служба Geely

Впрочем, ну кто на такой машине, с турбомотором на 238 "лошадей" и резвым классическим "автоматом" с 8 ступенями, будет ездить в "экономе"? Все возможности этой машины раскрывает режим "Спорт" - и с какой бы скоростью в разрешенном диапазоне мы не ехали, Tugella была готова резко прибавить. Максимум выжать мы не решились, но на 170 км/ч никакого дискомфорта не почувствовали. Разве что шумоизоляция в арках, под капотом и в багажнике перестала справляться со своими задачами. Конечно, после BMW ощущения могут быть не те - но после Atlas и даже Coolray новинка кажется невероятным прорывом. Даже без противотуманок.

Вместо вывода

В салоне производитель не поскупился на замшу даже для подлокотника. Фото: Пресс-служба Geely

В рассуждениях о перспективах китайских автомобилей в России регулярно всплывает пример со смартфонами, которые уже отвоевали у "американцев" и "корейцев" существенную долю рынка. Так вот, если посмотреть на структуру продаж той же Xiaomi, выяснится, что основной объем приходится на аппараты в среднем ценовом сегменте. Чудес не бывает: Geely Tugella тоже не будет бестселлером. Она вряд ли сможет действительно стать "убийцей BMW". И даже в конкурентной борьбе с локализованным под Тулой Haval F7x рискует проиграть.

Впрочем, перед новинкой наверняка и не стоит задачи победить. Ее главная функция - показать, на что уже способен китайский автопром. Убедить в том, что 2,5 млн за "китайца" - вполне адекватная цена, вне зависимости от того, готов ли ее заплатить потребитель здесь и сейчас. И потому именно к Tugella будут сразу подводить впервые зашедших в салон Geely клиентов. А выиграют от этого, скорее всего, Coolray и Atlas.