Можно ли определить неисправность подвески автомобиля самому

Подвеска - одна из самых уязвимых систем автомобиля, поскольку именно ей приходится противостоять порой суровой действительности и не лучшему состоянию дорог. Усугубляется ситуация тем, что подвеска состоит из множества узлов и деталей, а еще напрямую или косвенно соединена с колесами, рулевым управлением и механизмами привода. В общем, когда что-то там застучало, определить неисправность поможет только профессиональная диагностика. А вот к чему готовиться на сервисе, на самом деле, можно понять и до приезда к механикам. Рассказываем о верных признаках тех или иных проблем с шасси.

Машина стала раскачиваться

Если вы стали замечать, что после проезда неровностей автомобиль какое-то время покачивается, при торможении сильно "клюет носом", в поворотах заметно кренится, да и вообще плохо держит дорогу, то вывод однозначный - амортизаторам пришел конец.

Из-за того, что стойки перестали выполнять свои функции, кузов машины фактически остался держаться только на пружинах. Отсюда и поведение плохо управляемой и раскачивающейся на волнах яхты.

Кстати, определить уровень работоспособности каждого амортизатора на небольшой машине тоже можно самостоятельно простым дедовским способом: раскачать машину с каждого угла и быстро отпустить. Если после такой процедуры кузов еще какое-то время продолжает покачиваться, значит стойка точно вышла из строя. Работающий амортизатор гасит колебания буквально за один-два качка.

Ухудшение тормозных свойств

Как это странно ни прозвучит, но если машина стала хуже тормозить, то дело может быть не в тормозах, а именно в подвеске и, скорее всего, в неисправных амортизаторах. При изношенных передних стойках резкие торможения отражаются рысканием автомобиля, неравномерным замедлением, клевками и, как следствие, увеличением тормозного пути.

Если вышли из строя задние амортизаторы, то торможение может сопровождаться вилянием кормы, раскачкой и даже подпрыгиванием задней оси, что, само собой, также влияет на качество замедления.

При езде стали ощущаться все неровности дороги

Если машина стала заметно жестче проезжать любые дорожные колдобины, в том числе мелкие, это также говорит о сбоях в работе подвески, причем неисправности тут могут быть комплексные, но не обязательно фатальные. Как правило, речь идет о работающих, но уже "уставших" компонентах, которые теряют свои свойства.

Амортизаторы и их подушки, пружины, рычаги перестают в достаточной мере сглаживать неровности полотна, что может сопровождаться снижением устойчивости машины, усиленным износом протектора колес и, собственно, изменением свойств гашения частоты колебаний. Пора на диагностику.

Автомобиль стало тянуть влево или вправо

Не очевидный, но вероятный признак поломки узлов передней подвески. Как правило, проблема кроется либо в колесах (неравномерное давление или износ), либо нарушении их развала и схождения. Если вы гарантированно уверены, что с этим проблем нет, значит нужно проверять подвеску.

Первая причина - износ наконечников рулевых тяг, явным признаком чего является неохотный возврат руля в нулевое положение после поворота. Сами рулевые тяги тоже нужно проверять: возможно после какого-нибудь ударчика одна из них оказалась немного погнута.

Вторая причина - выход из строя шаровой опоры. Заклинившая шаровая просто не даст свободно поворачиваться колесу. Ну и третья распространенная причина - разрушение ступичного подшипника, из-за которого подклинивает саму ступицу и машину тянет в сторону изношенного узла.

Вибрации на руле и сложности в поворотах

Опять же, первым делом стоит убедиться в исправности колес (балансировке, ровности дисков, затяжке болтов) и развале\схождении. Если с этим все в порядке, то дальше нужно понимать, в какой момент движения возникают проблемы. Если вибрации проявляются даже на неподвижной машине, то дело либо в изношенных подушках двигателя, либо в неисправностях рулевого механизма.

Что касается подвески, то отдавать в руль при езде и прохождении поворотов тут также может по нескольким причинам. Одна из них - износ ШРУСов. Хотя эта деталь непосредственно к подвеске не относится, на процесс движения шарнир влияет самым непосредственным образом. Также под подозрением сайлентблоки передних рычагов и втулки рулевой рейки.

Все вышеописанные признаки неисправности подвески чаще всего дополняются характерными звуками, как правило, стуками, так что не заметить проблем не сможет даже малоопытный водитель. При малейших признаках неисправностей нужно незамедлительно обратиться на СТО. Стоит помнить, что при игнорировании проблем неисправные узлы разбивают окружающие исправные, и в дальнейшем стоимость ремонта будет только увеличиваться.