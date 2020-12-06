На 84-м году скончался легендарный футболист Виктор Понедельник

Виктор Понедельник родился в семье ростовского спортивного журналиста и медсестры военного госпиталя на знаменитом в Ростове Богатяновском спуске, где находилась одна из культовых пивных в СССР. Столь необычная фамилия у его предков появилась после отмены крепостного права, когда его "безфамильная" прабабушка бежала на Дон, откуда, как известно, "выдачи нет". Нетрезвый писарь в графу "фамилия" всех прибывших крепостных вписывал первый день недели, глядя на календарь, висевший на стене. Хотя, по словам самого ветерана, сказанным в интервью 2011 года, если бы его предки отправились не на Дон, а на Украину, "звали бы меня сегодня Понедилок". За несколько часов до того, как Ростов заняли немцы, устроившие в городе бесчинства и расстрелявшие 90 тысяч человек в Змиевской балке, Витя Понедельник успел уехать из города с матерью в последнем эшелоне. Поезд отправился в столицу Грузии, где, по словам ветерана, всегда было солнечно и светло. "В Тбилиси по сей день считают меня своим. Я по-грузински говорил чисто", - признавался Понедельник в интервью "С-Э" в 2011 году.

Свою футбольную карьеру Виктор Понедельник начал уже в довольно зрелом возрасте, будучи курсантом ростовского военного училища. Стал выступать в любительской команде "Буревестник". Его талант заприметили тренеры ростовского футбольного клуба "Торпедо", который выступал в классе "Б" второй зоны чемпионата СССР по футболу. В 1957 году "Торпедо" было переименовано в "Ростсельмаш", ныне "Ростов". А в 1959 году началась звездная карьера нападающего, перешедшего в СКВО - ростовский спортивный клуб военного округа, ныне нынешний СКА Ростов-на-Дону, полный антагонист "комбайнеров". В своем первом же матче первой лиги чемпионата СССР Понедельник забил гол в ворота клуба ЦСК МВО. Напористый, результативный нападающий, "человек-гол", быстро стал любимцем ростовских болельщиков. Вскоре после ошеломляющего дебюта последовало приглашение в сборную СССР, это был второй случай приглашения в сборную игрока из второй по значимости футбольной лиги Советского Союза.

А уже спустя год Понедельник на 113-й минуте в дополнительное время при счете 1:1 забил решающий гол на парижском стадионе "Парк де Пренс" в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы. Он играл всю карьеру в СКА, вплоть до 1965 года. Участвовал в чемпионате мира 1962 года. На чемпионате Европы 1964 в составе сборной СССР стал серебряным призером первенства. Свою карьеру закончил рано, по сути, поиграв на высшем уровне всего шесть лет, но за эти годы войдя в сонм выдающихся советских футболистов. Прирожденный голеадор, Понедельник в 217 матчах чемпионатов СССР забил 86 голов, за сборную СССР провел 29 матчей, отгрузив в ворота соперников 20 мячей.

Имя Понедельника было овеяно легендами, которые передаются ростовчанами из поколения в поколение. Самой известной, которую автор этих строк услышал еще в начале 1980-х годов, играя в ДЮСШ отдаленного Хабаровска, была история об обезьяне, зачем-то вставшей в ворота, которую Понедельник, обладавший пушечным ударом, якобы убил во время африканского турне родного СКА. История гласила, что, дескать, макака, наученная навыкам вратаря, поймала мяч, посланный Понедельником с неимоверной силой, и, рухнув на траву, испустила дух. Похожая история в действительности имела место. Когда СКА играл в Мали в 1963 году, вратарь местной сборной, приковал к штанге на цепи своего талисмана, небольшую обезьянку, которая упала навзничь после того, как Понедельник попал в штангу, но отнюдь не в животное.

Игроки сборной Мали прибежали к обезьяне, вратарь взял ее на руки, пытаясь оживить, а в футболистов СКА полетели бутылки. После того, как переводчик предупредил армейцев, что они не выберутся со стадиона, если обезьяна умрет, футболисты СКА едва успели добежать до раздевалки под градом камней и бутылок, и немного расслабились, лишь получив известие о том, что "макака воскресла". Но благодаря корреспонденту французской спортивной газеты L"Équipe, который по случайности присутствовал на игре, по миру разнеслась новость о том, что "Понедельник убил обезьяну". И не макака это была, как говорили потом в футбольном мире, да и не только. А огромная горилла таких необъятных размеров, что прикрывала собой добрую половину ворот.

Узнав о том, что Понедельника могут насильно забрать в Москву в ЦСКА, болельщики перегородили улицу Энгельса (ныне - Большую Садовую) в Ростове и подняли на руках новенькую "Волгу" футболиста, пронеся ее несколько сот метров. Вопрос о том, что кумир ростовчан остается в родном городе был решен после звонка первого секретаря ростовского обкома КПСС тогдашнему министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, симпатизировавшей футболисту.

Уроженец Ростова-на-Дону, он стал легендой, живым символом столицы юга России. Армейской команде он не изменил, несмотря на многочисленные предложения столичных команд. После окончания футбольной карьеры Виктор Понедельник, несколько лет потренировав "Ростсельмаш", нашел себя на журналистском поприще, став главным редактором журнала "Футбол-Хоккей" и одним из ведущих советских футбольных аналитиков. Донской атаман подарил Понедельнику, который несколько десятилетий жил в Москве, резвого скакуна. В Ростове его именем названа детская футбольная академия родного СКА. Он является почетным гражданином Ростова-на-Дону. В 2015 году на стадионе "Олимп-2", где раньше играл "Ростсельмаш" ("Ростов") был установлен памятник, изображающий молодого Понедельника с кубком в руках. Был конец августа. Жаркий, удушливый, как обычно в эту пору, день на Тихом Дону. Мудрый, молчаливый и рассудительный Виктор Владимирович в неизменных темных очках - ему был противопоказан солнечный свет - не отказал ни одному из десятков болельщиков, пожелавших сфотографироваться с легендой. А к нему тогда потянулся и стар, и млад…