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Рубрика: Общество

Названы самые опасные распространители коронавируса

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Появляется все больше сведений о том, что люди без симптомов COVID-19 или с очень слабыми проявлениями болезни становятся сверхраспространителями вируса. Это коварное явление, заявил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что наиболее заразны не те, у кого есть ярко выраженные симптомы, а те, у кого вирус активно размножается в организме. При этом внешних проявлений болезни может и не быть. Человек может быть вроде бы здоровым, но в этот самый момент он, сам того не подозревая, производит в окружающую среду большое количество вируса, отметил Дурманов.

По его словам, распознать сверхраспространителя по внешним признакам невозможно, поможет только ПЦР-тест. "Но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель", - отметил Дурманов. Он подчеркнул, что в подобной ситуации может защитить лишь соблюдение мер предосторожности, а также использование масок и перчаток при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными.

Ранее в ноябре вице-премьер России Татьяна Голикова назвала долю бессимптомных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России. По ее словам, это 1237,5 случая на 100 тысяч населения (31 процент).

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