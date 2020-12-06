Пять ошибок при использовании ручника, сокращающие ему жизнь

Механический стояночный тормоз, он же "ручник" (в ряде моделей, ориентированных на американский рынок, педальный аналог - "ножник") - инструмент, предназначенный для удержания транспортного средства на стоянках и прежде всего - уклонах, но может использоваться также как экстренная аварийная тормозная система при отказе основной. В нашем обзоре - ключевые ошибки, которые совершают водители, задействуя механический "ручник".

Орудие дрифта

Не секрет, что механический ручной тормоз используется во время спортивной езды, чтобы заправить машину в поворот.

Для этого при заходе на вираж водитель временно блокирует колеса задней оси резким, коротким затягиванием "ручника", провоцируя срыв в скольжение, а в ряде случаев дрифтер "играет" степенью затянутости стояночного тормоза, выстраивая нужную траекторию.

В чем опасность? Во-первых, вы можете переоценить свои драйверские силы и вызвать неконтролируемый занос. Кроме того, при дрифте с "ручником" происходит экстремальное воздействие на механизмы "ручника". Наиболее частое последствие - растяжение или даже обрыв троса. Одновременно провоцируется повышенный износ тормозных механизмов.

Движение на "ручнике"

Практически каждый водитель хотя бы раз начинал движение, забыв снять автомобиль со стояночного тормоза. Чем чревата такая ситуация?

Невнимательный водитель может не заметить индикатор на панели приборов, и продолжить движение, не осознавая, что автомобиль двигается с ощутимым усилием.

Чем дальше и дольше он проедет, тем сильнее нагреются тормозные механизмы (чревато не только стиранием колодок и тормозных дисков, но также перегревом дисков, суппортов и тормозных цилиндров). А уж то, что растянется тросик "ручника", - практически неизбежно. Кроме того, двигатель и трансмиссия будут работать при езде на "ручнике" с повышенной нагрузкой, а также будет происходить неравномерный и быстрый износ шин.

Постановка на "ручник" зимой

Зимой водителям следует по возможности избегать постановки машины на "ручник" после долгой и интенсивной езды, моек, проезда луж и перед резким похолоданием. Лучше зафиксировать машину на передаче (механика) или в режиме Parking (автоматизированные коробки).

В противном случае из-за затянутого ручного тормоза тормозные колодки могут примерзнуть к барабанам или диску, и когда утром вы решите стартовать, задние тормоза попросту заклинит. Если продолжить в такой ситуации движение, можно повредить и основной тормозной механизм и элементы ручного тормоза. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, попробуйте отогреть замерзший механизм теплой водой, вылив ее на тормозной барабан или диск из бутылки или чайника.

Или, скажем, если у вас в запасе имеется шланг, можно надеть его на выхлопную трубу и направить другой конец на тормозные механизмы, чтобы прогреть их выхлопными газами. В случае с барабанными тормозами можно также снять поочередно задние колеса и постучать по "барабанам" через деревянную проставку. С дисковыми механизмами все еще проще. Разморозить их поможет обычная "омывайка", которую нужно будет вылить непосредственно на колодки.

Неправильное затягивание

Многие водители имеют привычку затягивать "ручник" от души, буквально пока хватает сил, причем этим грешат даже хрупкие девушки. Общее правило - на машине с правильно отрегулированным механическим стояночным тормозом щелчков должно быть примерно три-четыре и уж точно никак не более восьми.

Есть и другая крайность - поднимать ручной тормоз всего до одного-двух щелчков. Этого может хватить для того, чтобы заблокировать колеса и удержать машину на уклоне. Кстати, чтобы проверить правильность настройки стояночного тормоза в "домашних" условиях, нужно затянуть его до отказа, включить первую передачу и плавно отпускать сцепление (на машинах с механикой). При исправном стояночном тормозе двигатель должен заглохнуть, а вот если машина начала движение, "ручник" не в порядке - его следует настроить (подтянуть) на сервисе.

Полагаться только на ручник

Привычка пользоваться только "ручником", не применяя для фиксации машины также и передачу (механика), - вредная привычка.

Не исключен сценарий, особенно на уклоне больше 10 градусов и особенно на мокрой или сколькой поверхности, когда усилия "ручника" окажется недостаточно, и машина отправится в "свободное плавание".

Вероятность этого увеличивается, если "ручник" настроен неправильно или натяжение ослабло от ошибок, описанных выше. Особый случай - когда вы оставляете машину на "ручнике" надолго (на месяц и больше). В этом случае не исключено, что колодки прикипят к дискам. Поэтому если ставите автомобиль на прикол надолго, например, в гараже, включите передачу, а под колеса подложите кирпичи или противооткатные упоры.