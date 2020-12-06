В Подмосковье арестованы участники расстрела семьи

В Московской области арестованы трое мужчин, которых подозревают в убийстве семьи из столицы.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. Все трое фигурантов будут находиться в изоляторе.

До этого подозреваемые во всем признались и показали на месте, как все происходило. Между одним из убийц и семьей был давний конфликт. В день убийства сгорела дача, где жила семья, и это привело к конфликту. Обнаружены гильзы и оружие, из которого стреляли в погибших.

Напомним, были убиты супруги и их 16-летняя дочь. Семья уехала в Подмосковье на отдых, и вскоре перестала выходить на связь через некоторое время.