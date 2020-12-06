Вильфанд пообещал москвичам морозную и солнечную погоду

Морозная и солнечная погода ожидает жителей столичного региона в течение следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура будет опускаться до -15, однако заметных осадков не ожидается. "Мороз и солнце", - процитировал Вильфанд стихотворение Александра Пушкина, отметив, что не хватает снега. Метеоролог уточнил, что до среды-четверга температура будет на 1-2 градуса ниже нормы, а атмосферное давление повышенным - в отдельные дни на 20 мм рт. ст. выше нормы, пишет ТАСС.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о волне холода в ряде регионов России. В период до девятого декабря в северных, центральных районах, а также южных районах Астраханской области прогнозируется аномально холодная погода - ниже нормы на девять и более градусов. Аналогичная ситуация в Оренбургской, Самарской, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Татарстан.