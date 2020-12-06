Дикий случай продолжил череду бессмысленных и страшных смертей ради кликов или просмотров в Сети. До этого молодые и безбашенные лезли на летящие на полной скорости электрички, прыгали с крыш многоэтажек и по-другому показывали свою крутость. Издевательства и рукоприкладство, а теперь и смерть в прямой трансляции - очередное дикое развлечение ради лайков. При этом цена человеческой жизни - значения не имеет.

Но виртуальное развлечение закончилось суровой реальностью - камерой следственного изолятора, нарами, протоколами и замаячившим в перспективе сроком за решеткой. В тех местах, куда можно за это отправиться, на долгие годы не будет лайков .

Напомним, на днях 30-летнему блогеру следователем Cледственного комитета, который занимается этим делом, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Это часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Это особо тяжкое преступление против личности. Сроки ответственности по статье совсем не маленькие - от 8 до 12 лет лишения свободы в колонии.

У будущего суда, а сейчас и следствия, будет не самая сложная работа - все важные для обвинения обстоятельства преступления можно просто посмотреть.

Трагедия началась с того, что утром 2 декабря блогер Стас Решетников из своей квартиры вел трансляцию на YouTube.

Сначала камера фиксировала, как блогер бьет девушку головой об стол. Потом на ролике видно 27-летнюю девушку, которая лежала на полу без сознания. Потом он перенес ее на диван и просил очнуться, но девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал "скорую помощь" и полицию. Только когда они приехали и констатировали смерть девушки, он вышел из эфира.

Блогер отрицает свою причастность к смерти девушки, заявив, что она принимала наркотики. Экспертиза нашла у жертвы следы побоев.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- По данным эксперта, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3 воздействий по лицу, - уточнила представитель ведомства.

По словам Ольги Врадий, в настоящее время проведение экспертизы еще не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования.

Представитель областного Следственного комитета опровергла появившиеся сразу после трагедии сведения, что погибшая девушка была в положении. О погибшей известно немного - она приехала в столицу с юга страны .

Комментарий

Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института:

- Та невероятная легкость в общении, которую подарили нам соцсети, и которая спасает нас во времена пандемии, только ли она благо? Конечно, случись эпидемия без всех этих средств связи, как бы мы жили и работали? Технологические возможности явное утешение в наших испытаниях. Но…

Я не сторонник конспирологических теорий, однако чем больше наблюдаю за происходящим, тем больше мне кажется, что для нас как будто кто-то пишет сценарий.

Я - противник цензуры, потому что выходец из того строя, в котором она была ( пусть уже и не такая свирепая) и выработала у всех у нас аллергию на себя. Но эта история стримера Reeflay ужасна. И самое ужасное то, что это пользуется спросом. Что есть люди, которые готовы смотреть на наркотическое поведение, на жестокости, на интим, и может быть, даже на смерть и …платить за это.

Ясно, что в такой ситуации у человека что-то внутри не срабатывает - нарушается какое-то несомненное табу. Причем, если бы люди видели это все вживую, то, может быть, табу бы сработало. Если бы нам предложили сесть и посмотреть, как это все происходит в соседнем дворе, как они там за деньги напиваются или как он выталкивает девушку в мороз на балкон - ну точно бы кто-то ворвался и изменил бы эту ситуацию. А здесь - дьявольское искушение - ты находишься по другую сторону экрана и во-первых, ничего не можешь изменить, а во-вторых у тебя есть ощущение некоторой условности - то ли это на самом деле, то ли какое-то "кино" вживую, и они все играют.

К сожалению, это все часто провоцирует в человеке нечто низменное и гасит нечто высокое (а мы сплетены из того и другого). Увы, такая виртуальная реальность в большой степени апеллирует к "низу", и он оказывается сильнее чем "верх".

Что с этим делать? Во-первых, понять, что такие случаи будут нарастать, и мы много еще с чем столкнемся.

Я вчера разговаривал со своим однокурсником, теперь профессором Духовной академии, человеком одновременно религиозным и здравомыслящим. По его мнению, сейчас происходит некая перекодировка человеческого сознания, какая-то очень серьезная его реформация. Я тоже думаю, что мы на пороге очень сильных ментальных изменений, и связанных с ними вызовов и опасностей.

Многие из нас в последнее время как-то очень хорошо жили - летали туда-сюда по миру, с дивана заказывая гостиницы и билеты. Но сейчас всему этому пришел конец. И этот обрыв открытого тебе мира еще больше заталкивает нас в виртуальную реальность. Обстоятельства складываются так, что люди все больше и больше, хотят они того или нет, вынуждены проводить время пред экраном компьютера, А в этой реальности многие специализируются на открытии для тебя низменных возможностей. И это становится бизнесом. И написанной для нас пьесой, в которой мы то ли в роли статистов, то ли в роли, которую сами до конца не можем понять.

Виртуальный мир на нас наступает, обступает со всех сторон. Особенно это касается молодых, для которых это естественная среда. Нас от перекодировки сознания еще спасают детские и юношеские - самые прочные и важные - воспоминания: мы помним другой мир. А дети? Мне рассказывали про трехлетнего ребенка, которому подарили бумажную книжку, а он в ней пытается пальцами раздвинуть картинку и удивляется, что она не раздвигается. Все эти привычные с детства виртуальные штучки точно переформатирует человеческое сознание. И что будет с этими людьми, как они распорядятся своей жизнью - меня пугают перспективы.

Это типа наркотика. Но мы же знаем, что кто-то из наркоманов взрослеет, рожает детей, и вдруг понимает, что он заигрался, и надо возвращаться к нормальной жизни.

Вот те, кто родив детей и повзрослев, поймет, что они заигрались, и ответит по-настоящему на вопросы, которые мы сейчас перед собой ставим. И изобретут механизмы защиты.

Я же могу сказать только то, что уже говорил не раз: надо читать классическую литературу, надо ходить в церковь, но допускаю, что это будет, как горохом об стенку.

Конечно, очнуться от виртуала помогает столкновение с реальностью. С жизнью и смертью. Начал же Reflay плакать, увидев, что Валя умерла. Надежда - на слезы.

Если же считать, что в такую страшную публичность должно быть все-таки вмешательство - если не цензурное, то культурное, то, в общем, за это должны отвечать те, кто этим управляет. Вот всеми этими виртуальными платформами, на которых можно устраивать стримы. Они должны вырабатывать какой-то кодекс, какие-то правила игры. Начиная с простого " не материться". Должна быть "красная линия", грань, за которую нельзя переходить. А если кто-то ее переступает, то последствия должна шарахнуть по мозгам, и тех, кто переступил, и тех, кто это позволил.