В воскресенье возобновлено автомобильное движение по Русскому мосту во Владивостоке после более чем двухнедельной операции по очистке его вант и пилонов от многосантиметрового льда. Он образовался после ледяного шторма, который обрушился на Приморье 19 ноября.

Операция была без преувеличения уникальной, потому что на высоте 321 метр (высота Эйфелевой башни вместе с установленной на ней антенной - 324 метра) никто вручную не отбивал лед на вантах резиновым молоточком.

Это был тот случай, когда парни из Владивостокского поисково-спасательного отряда (ПСО) ГУ МЧС России, их коллеги из Хабаровска и привлеченные промышленные альпинисты имели полное право повторить известное: "Никто кроме нас".

- Конечно, в мире есть примеры, когда обледеневали мосты. В нашем случае все дело в высоте и в снаряжении, из которого - веревка да карабины. Что нам помогло? Понимание необходимости выполнить задачу, расчет, смелость парней, если хотите - самоуверенная наглость... - смеется начальник ПСО Антон Шакиров.

Страшно было, никто не скрывает. Шакиров настраивал парней о высоте не думать, а думать о том, что их ждут дома. Одного работавшего на ванте страховали как минимум четверо: двое внизу, двое сверху на перемычке пилона. Привычная для высотников работа - движение по горизонтали или по вертикали. А здесь по диагонали вниз по скользкой поверхности, начнется скольжение - упадешь.

У страхующего есть трос на этот случай, притормозить скольжение он поможет, но спасти в случае разрыва веревки или срыва не сможет. Технология такова, что подняться наверх нельзя, устал - езжай вниз. Но кто ж это себе позволит, не выполнив работу, не отколотив лед до самого основания ванты. Парни "висели" по шесть - восемь часов.

Операция была без преувеличения уникальной, потому что на высоте 321 метра никто и никогда не отбивал лед на вантах резиновым молоточком. Фото: Александр Хитров

Что-то неладное на Русском мосту заметили по провисшей в одном месте оплетке, которая защищает ванты и играет роль декоративного элемента. Как известно, Русский мост окрашен в цвета российского флага. Так вот, окрашена полимерная оплетка, а не сами ванты. Именно провисшая оплетка и подсказала, что обледенение моста - явление опасное. Кроме того, пилоны Русского моста сделаны в виде перевернутой буквы V, то есть с расширением вниз. Иными словами, ванты нависают над проезжей частью, поэтому откалывающийся от них лед летит на дорогу. Да так, что разрушает асфальт. (На Золотом мосту пилоны стоят в виде правильной буквы V, поэтому ванты нависают над водой.) Понятно поэтому, что закрытие Русского для движения по нему лишней мерой не было.

Высота - привычное дело. Юрий Остапенко, начальник подразделения владивостокского ПСО, успевал не только работать, но и восхищаться видами, открывающимися с Русского моста.

Что же там видно с такой большой высоты?

Юрий Остапенко: Море и остров с одной стороны, море и город - с другой, внизу суда на рейде. Многие любуются видами, проезжая по Русскому мосту, а мы еще на 300 метров выше!.. Дух захватывает, конечно. Во время работы устаешь, отдохнешь, видами полюбуешься, посмотришь, с товарищем поговоришь - и продолжаешь дальше работать.

Вы имели возможность переговариваться по телефону?

Юрий Остапенко: По рации. Как не перекинуться словом с коллегой, несколько часов же висим... Я часто с Владом Пинкусом разговаривал, когда висели. Молодой парень, мой ученик. Я преподавал в Студенческом корпусе спасателей в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Вообще наш отряд на две трети состоит из выпускников местного политена и студенческого корпуса спасателей.

Неужели такой толстый слой льда можно отколоть резиновым молотком?

Юрий Остапенко: Задача была не лед отколоть. Оплетка лежит на стеньгах (стеньга - первое удлинение нижних вант, их продолжение). Удары молотка по оплетке создавали вибрацию, и лед трескался. Нам, конечно, во многом помогло солнце.

Страшно было?

Юрий Остапенко: Да, страх был. Когда под собой не чувствуешь опору, это тревожно. Как только привык к высоте, нужно завязывать с такой работой, потому что страх и оберегает человека. Кто не боится - тот делает ошибки.

P.S.

Изготавливали и монтировали ванты моста на остров Русский специалисты французской компании Freyssinet. Ванты благодаря специальной стали способны выдержать температурный диапазон от -40 до +40 градусов. Их декоративная оплетка имеет спиралевидный буртик, он обеспечивает защиту от вибраций, образующихся при одновременном воздействии дождя и сильного ветра, которые так часты в Приморье. Однако задача обезопасить сооружение от обледенения во время проектирования и строительства моста не стояла, поскольку в регионе не было доселе ледяных циклонов со столь большими разрушениями. Правительство края отправило в адрес компании письмо, в котором сообщает о проблеме обледенения вант.