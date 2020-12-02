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Рубрика: Происшествия

Русский мост могут очистить от наледи к концу недели

Текст: Анна Бондаренко

Во Владивостоке продолжается очистка моста, соединяющего остров Русский с материком. Как сообщает ФКУ ДСД "Дальний Восток", которое занимается обслуживанием сооружения, специалисты приступили к очистке пилонов.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Альпинисты очистили 70 процентов вант Русского моста

"Всего их два, а площадь обледенения конструкций - не менее 11 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Пилоны начали чистить, чтобы дальше вести работы по освобождению ото льда вант с соблюдением требований безопасности. Почистить осталось 37 вант.

Как отметили специалисты, если погода будет благоприятной, освободить от наледи конструкцию моста через пролив Босфор Восточный планируется до конца недели.

Напомним, что Русский мост закрыли для движения 21 ноября из-за обледенения вант после ледяного шторма. Открытие его несколько раз переносили. Расположенный на острове Дальневосточный федеральный университет временно перевел студентов на дистанционное обучение. Жителей острова перевозят паром и десантные катера Тихоокеанского флота.

Прокуратура Приморья заявила, что необходимо искать альтернативные способы очистки вант - вместе с учеными и представителями специализированных институтов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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