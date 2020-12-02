Прокуратура Приморья предложила найти альтернативные методы очистки мостов

Прокуратура Приморья проанализировала ход и результаты работы уполномоченных органов во время ликвидации последствий ЧС, объявленной после ледяного шторма.

По ее мнению, в крае необходимы дополнительные мероприятия, направленные "на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - скорейшую ликвидацию и восстановление прав граждан".

В частности, надзорный орган обратил внимание на то, что очень долго идет очистка Русского и Золотого мостов от обледенения. Напомним, что на Русском мосту ванты вручную чистят бригады промышленных альпинистов.

"Затяжной процесс их очистки от наледи показал необходимость проработки дополнительных проектных решений, выработки альтернативных методов", - говорится в сообщении.

Прокуроры считают, что искать решения нужно вместе учеными и специализированными институтами.

Кроме того, чтобы предотвратить срывы учебных процессов из-за отсутствия электричества, нужно обеспечить учреждения образования резервными источниками питания.

Прокуратура отправила предложения в уполномоченные органы.

Русский мост закрыт для движения транспорта с 21 ноября, сроки его открытия несколько раз переносились. На остров и обратно ходит паром, вчера четыре десантных катера для пассажиров выделил Тихоокеанский флот. Кроме того, с 30 ноября врачей медцентра ДВФУ доставляет на остров теплоход группы компаний "Доброфлот".