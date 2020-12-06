Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке открыто

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытое с 21 ноября из-за обледенения вант, открыли в воскресенье.

"Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный", - цитирует РИА Новости сообщение обслуживающей организации ДСД "Дальний Восток".

Движение открылось в обе стороны после того, как все 168 вант были очищены ото льда и, кроме того, подготовлено дорожное полотно.

К моменту открытия моста со стороны города скопилась большая очередь желающих проехать на остров.