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06.12.2020 10:28
Рубрика: Происшествия

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке открыто

Текст: Юрий Батин

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытое с 21 ноября из-за обледенения вант, открыли в воскресенье.

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России
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"Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный", - цитирует РИА Новости сообщение обслуживающей организации ДСД "Дальний Восток".

Движение открылось в обе стороны после того, как все 168 вант были очищены ото льда и, кроме того, подготовлено дорожное полотно.

К моменту открытия моста со стороны города скопилась большая очередь желающих проехать на остров.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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