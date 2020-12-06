Новости

Роспотребнадзор проверит концерт певицы Zivert в Красноярске 10:58
Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнут холода 10:50
Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке открыто 10:28
В Сахалинской области началась вакцинация от коронавируса 09:43
Оперштаб: Еще 5 536 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Появились первые изображения драконов из спин-оффа "Игры престолов" 08:54
Начались съемки сериала-приквела "Изгоя-один" "Звездных войн" 08:40
Пожар разрушил церковь в Нью-Йорке, где хранится знаменитый Колокол Свободы 08:39
Власти Аргентины ввели "налог на богатых" для борьбы с пандемией 08:15
ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов 07:39
Вильфанд пообещал москвичам морозную и солнечную погоду 07:13
В США ученые спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 500 тысяч 06:53
В Башкирии трое подростков погибли при столкновении автомобиля с лошадьми 06:29
Более 60 человек задержаны в ходе акции протеста в Париже 05:35
Daily Mail: Елизавета II с супругом сделают прививку от коронавируса 05:16
"Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны 04:56
Трамп заявил сторонникам о победе на выборах 04:39
Эксперт заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса 03:53
Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России 03:20
В Австралии обнаружена капсула с образцами грунта с астероида Рюгу 02:04
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2" 01:44
Скончался чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник 05.12.2020
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 05.12.2020
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 05.12.2020
Джонсон договорился продолжить переговоры с Еврокомиссией 05.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
06.12.2020 10:58
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор проверит концерт певицы Zivert в Красноярске

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Организаторы концерта певицы Zivert, состоявшегося 4 декабря в "Гранд Холл Сибирь", скорее всего не обеспечили выполнение превентивных мер против коронавируса, считает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Фото: instagram.com / bastaakanoggano
Концерт Басты в Петербурге обернулся скандалом из-за зрителей без масок

Сотрудники ведомства узнали о несоблюдении организаторами мероприятия ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, из соцсетей. Там были размещены видео, снятые на концерте. На них ясно видно - посетители мероприятия явно не соблюдают социальную дистанцию, многие не носят масок или надели их неправильно. Кроме того, вызывает сомнение и соблюдение другой нормы - о 50-процентном заполнении зала. Похоже, публики гораздо больше.

Управление Роспотребнадзора начало по этим фактам проверку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

Напомним, на прошлой неделе Ледовый дворец в Петербурге был оштрафован на 480 тысяч рублей после скандального концерта Басты. На видео, попавших в соцсети, зрители подпевали артисту без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"
Более 60 человек задержаны в ходе акции протеста в Париже
"Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны
Гидрометцентр: Волна опасного холода накроет ряд регионов России
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины