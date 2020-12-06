Роспотребнадзор проверит концерт певицы Zivert в Красноярске

Организаторы концерта певицы Zivert, состоявшегося 4 декабря в "Гранд Холл Сибирь", скорее всего не обеспечили выполнение превентивных мер против коронавируса, считает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Сотрудники ведомства узнали о несоблюдении организаторами мероприятия ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, из соцсетей. Там были размещены видео, снятые на концерте. На них ясно видно - посетители мероприятия явно не соблюдают социальную дистанцию, многие не носят масок или надели их неправильно. Кроме того, вызывает сомнение и соблюдение другой нормы - о 50-процентном заполнении зала. Похоже, публики гораздо больше.

Управление Роспотребнадзора начало по этим фактам проверку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

Напомним, на прошлой неделе Ледовый дворец в Петербурге был оштрафован на 480 тысяч рублей после скандального концерта Басты. На видео, попавших в соцсети, зрители подпевали артисту без масок и не соблюдали социальную дистанцию.