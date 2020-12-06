Ученые нашли на Алтае две ранее неизвестные пещеры неандертальцев

Специалисты новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили на территории Алтайского края две ранее неизученные пещеры вблизи археологических памятников у реки Чагырка. Как передает ТАСС, около 60 тысяч лет назад эти места населяли неандертальцы, жившие в местных пещерах.

По мнению ведущего научного сотрудника сибирского института, доктора исторических наук и профессора РАН Ксении Колобовой, раскопки в найденных пещерах позволят более детально установить, как жили алтайские неандертальцы и на каких животных вели охоту. Кроме того, ученые надеются определить стратегию передвижения предков человека на территории Алтая и сезонность их пребывания здесь.

Впервые следы миграции неандертальцев на Алтай археологи увидели в Денисовой пещере. А исследование Чагырской пещеры, что находится в сотне километрах от Денисовой, позволило установить факт второй волны их переселения в Сибирь. Это стало ясно при сопоставлении находок с аналогичными артефактами, найденными в Германии, Крыму, а Поволжье и на Северном Кавказе.

Одна из вновь обнаруженных пещер находится в семи километрах от устья Чагырки. Вход в нее расположен на 30 метров выше уже известной археологам пещере имени Окладникова. В новой пещере уже удалось обнаружить орудие времен среднего палеолита, хотя по-настоящему к раскопкам здесь ученые планируют преступить в следующем году. В частности специалистам предстоит провести датировку горных пород, которая точно скажет, могли ли "новые" пещеры быть стоянками неандертальцев.

Теперь уже точно известно, что чагырские неандертальцы, в отличие от "денисовцев", генетически были ближе к европейским. При этом они жили более изолированными группами, семьями. Придя на Алтай, чагырцы принесли сюда микокскую традицию изготовления каменных орудий, получившую именование по названию французской пещере Ла-Микок.