Музыканты группы "Кипелов", выходя на сцену, наверняка не ожидали, что их концерт неожиданно будет иметь столь широкий резонанс не только в музыкальных кругах. Фото: vesti.ru

Напомним, о концертах Басты в Петербурге недавно узнали даже те, кто не следит за творчеством этого рэп-исполнителя. Два дня подряд Баста зажигал в Ледовом дворце, на каждом концерте было более шести тысяч человек. В интернете появились видеозаписи с самых ярких моментов, правда, интерес вызвал не репертуар или качество звука, а то, что зрители подпевали артисту без масок и обнимались, позабыв о социальной дистанции. И это при том, что в Петербурге ежедневно фиксируется свыше 3,7 тысячи случаев коронавируса и система здравоохранения города, одна из мощнейших в России, с трудом справляется с потоком заболевших.

Концерт Басты осудил премьер-министр России Михаил Мишустин, глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор, а Роспотребнадзор провел проверку и обратился в суд. Дело рассматривалось в Невском районном суде Петербурга.

Сам Баста изначально заявил, что никаких нарушений не было. Скандал музыкант объяснил происками конкурентов, которые в нынешних условиях не могут собрать залы. На судебное заседание он не приехал. За концерт отвечали представители Ледового дворца.

Организаторы выступления рэпера поначалу заявили: никаких нарушений не было. Только когда зрители вызвали Басту на бис, все пошло не по плану: люди встали со своих мест и стали подпевать исполнителю, многие сняли маски. Именно эти моменты и попали на видео.

Роспотребнадзор предложил закрыть Ледовый дворец за нарушения до 15 января, но Невский районный суд Петербурга постановил, что Ледовый дворец должен выплатить штраф в размере 480 тыс. рублей.

К слову, никаких концертов здесь в ближайшее время и так не будет, в Петербурге еще сильнее ужесточились правила, касающиеся массовых мероприятий. Но Ледовый дворец также домашняя площадка команды СКА. И 7 декабря петербургские хоккеисты здесь будут играть с рижским "Динамо". Скандал с Бастой не повлиял на проведение матча.

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После концерта группы "Кипелов" Adrenaline Stadium опечатан. Но что делать дальше?

Во время выступления в зал приехали специалисты Роспотребнадзора. И по итогам рейда представитель этой организации Алексей Худобородов сообщил, что руководство клуба не обеспечило эффективный надзор за соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции посетителями мероприятиями. Территориальный отдел управления Роспортребнадзора уже возбудил дело об административном правонарушении. Теперь клубу по решению суда грозит штраф в 500 тысяч рублей или закрытие сроком до 90 дней. Причем, это уже третье ЧП за неделю: в выходные Роспотребнадзор проверял соблюдение противовирусных мер и на концерте Zivert в Красноярске. Виноватых, конечно, накажут. Но как решать проблему?

Ситуация проста до предела: в зал зрители проходили в масках и перчатках. Тем, у кого их не оказалось, выдавали организаторы. Но потом начался концерт и фанаты рванули к сцене. Танцевали, подпевали, сняв маски. Делали видео, размещали в социальных сетях, забыв на радостях про социальную дистанцию… Что было сделать организаторам? В перерывах между песнями они давали объявления по громкой связи, призывая всех снова надеть маски и перчатки. Но завсегдатаи рок-, рэп- и джаз- концертов - в основном молодежь. Послушанием отличались не все. Да и азарт сказывались - кто-то помнил про правила, но, подпевая, снова сбрасывал маску.

Группа "Кипелов" тоже особо помочь с "разъяснительной работой" не могла: во время концертов успевай только петь и играть, точно попадая в ноты. К тому же свет в зрительном зале погашен, и увидеть со сцены то, что в нем происходит, - сложно. Со сцены зал - большое, темное пространство, толком разглядеть можно лишь то, что происходит в первых рядах, куда еще достигают отблески лучей прожекторов со сцены… И о том, что происходило в середине зала, музыкантам было не ведомо. После концерта настроение в группе, кстати, было неважное, а ее участники рассказали обозревателю "РГ", что "и сами расстроены, подавлены случившимся…"

Могла ли помочь охрана?! Подойти к проштрафившимся зрителям и строго сказать: "Наденьте снова и маску, и перчатки!" Теоретически да, но на практике это могло привести к ненужной толчее, шуму и спорам, возможным всплескам спонтанной агрессии…

Как быть в подобных ситуациях, учитывая, что на рок- или рэп-концерт обычно приходит публика молодая, ершистая, пока еще мало внимающая доводам о своем здоровье. Да, идеальный вариант, предложенный как раз экспертами Роспотребнадзора, мудр: рассадка зрителей в кресла или стулья на расстоянии, соответствующем мерам социальной безопасности… Но смогут ли все зрители усидеть на местах во время любимых песен и все равно не рвануть к сцене? Концерт звезд рэпа, рока или танцевальной музыки - не балет, не опера и не вечер ноктюрнов в консерватории. Энергия со сцены, личные эмоции и привычка слушать музыку стоя поближе к музыкантам, дружелюбно подпевать и пританцовывать, - уже давняя традиция. Да и кураж на время концертов может оказаться, порой, сильнее доводов разума, увы... Что делать?

Думается, реальных вариантов два. Первый предложила питерская группа KняZz. Музыканты решили сыграть в акустике, где градус эмоций все-таки ниже. И выступить в один день дважды, чтобы избежать в "Горбушке" толчеи, в том числе и в гардеробе… Есть и второй, который советуют в соцсетях: разделить пространство у сцены размещенными параллельно ей канатами или ограждениями. Так, чтобы на любимых песнях все уже не бежали к сцене, а могли подпевать и пританцовывать, стоя в своих "горизонталях"... Надо еще много думать, всем вместе…

Подготовил Александр Алексеев