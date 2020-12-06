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06.12.2020 21:14

Хит на полмиллиона

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафован за нарушения во время концерта рэпера Басты
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Невский районный суд Петербурга вынес "соломоново решение" по делу о концертах рэпера Басты в Ледовом дворце. Спортивно-концертная площадка заплатит штраф в 480 тысяч рублей, но при этом закрывать Ледовый дворец не будут.
Музыканты группы "Кипелов", выходя на сцену, наверняка не ожидали, что их концерт неожиданно будет иметь столь широкий резонанс не только в музыкальных кругах. Фото: vesti.ru Музыканты группы "Кипелов", выходя на сцену, наверняка не ожидали, что их концерт неожиданно будет иметь столь широкий резонанс не только в музыкальных кругах. Фото: vesti.ru
Музыканты группы "Кипелов", выходя на сцену, наверняка не ожидали, что их концерт неожиданно будет иметь столь широкий резонанс не только в музыкальных кругах. Фото: vesti.ru

Напомним, о концертах Басты в Петербурге недавно узнали даже те, кто не следит за творчеством этого рэп-исполнителя. Два дня подряд Баста зажигал в Ледовом дворце, на каждом концерте было более шести тысяч человек. В интернете появились видеозаписи с самых ярких моментов, правда, интерес вызвал не репертуар или качество звука, а то, что зрители подпевали артисту без масок и обнимались, позабыв о социальной дистанции. И это при том, что в Петербурге ежедневно фиксируется свыше 3,7 тысячи случаев коронавируса и система здравоохранения города, одна из мощнейших в России, с трудом справляется с потоком заболевших.

Фото: Константин Сухенко/ РИА Новости
Главе комитета по культуре Петербурга объявили выговор за концерты Басты

Концерт Басты осудил премьер-министр России Михаил Мишустин, глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко получил выговор, а Роспотребнадзор провел проверку и обратился в суд. Дело рассматривалось в Невском районном суде Петербурга.

Сам Баста изначально заявил, что никаких нарушений не было. Скандал музыкант объяснил происками конкурентов, которые в нынешних условиях не могут собрать залы. На судебное заседание он не приехал. За концерт отвечали представители Ледового дворца.

Организаторы выступления рэпера поначалу заявили: никаких нарушений не было. Только когда зрители вызвали Басту на бис, все пошло не по плану: люди встали со своих мест и стали подпевать исполнителю, многие сняли маски. Именно эти моменты и попали на видео.

Роспотребнадзор предложил закрыть Ледовый дворец за нарушения до 15 января, но Невский районный суд Петербурга постановил, что Ледовый дворец должен выплатить штраф в размере 480 тыс. рублей.

К слову, никаких концертов здесь в ближайшее время и так не будет, в Петербурге еще сильнее ужесточились правила, касающиеся массовых мероприятий. Но Ледовый дворец также домашняя площадка команды СКА. И 7 декабря петербургские хоккеисты здесь будут играть с рижским "Динамо". Скандал с Бастой не повлиял на проведение матча.

Продолжение темы

После концерта группы "Кипелов" Adrenaline Stadium опечатан. Но что делать дальше?

Во время выступления в зал приехали специалисты Роспотребнадзора. И по итогам рейда представитель этой организации Алексей Худобородов сообщил, что руководство клуба не обеспечило эффективный надзор за соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции посетителями мероприятиями. Территориальный отдел управления Роспортребнадзора уже возбудил дело об административном правонарушении. Теперь клубу по решению суда грозит штраф в 500 тысяч рублей или закрытие сроком до 90 дней. Причем, это уже третье ЧП за неделю: в выходные Роспотребнадзор проверял соблюдение противовирусных мер и на концерте Zivert в Красноярске. Виноватых, конечно, накажут. Но как решать проблему?

Фото: РИА Новости
Хит Кипелова "Я свободен" стал гимном завершающейся самоизоляции

Ситуация проста до предела: в зал зрители проходили в масках и перчатках. Тем, у кого их не оказалось, выдавали организаторы. Но потом начался концерт и фанаты рванули к сцене. Танцевали, подпевали, сняв маски. Делали видео, размещали в социальных сетях, забыв на радостях про социальную дистанцию… Что было сделать организаторам? В перерывах между песнями они давали объявления по громкой связи, призывая всех снова надеть маски и перчатки. Но завсегдатаи рок-, рэп- и джаз- концертов - в основном молодежь. Послушанием отличались не все. Да и азарт сказывались - кто-то помнил про правила, но, подпевая, снова сбрасывал маску.

Группа "Кипелов" тоже особо помочь с "разъяснительной работой" не могла: во время концертов успевай только петь и играть, точно попадая в ноты. К тому же свет в зрительном зале погашен, и увидеть со сцены то, что в нем происходит, - сложно. Со сцены зал - большое, темное пространство, толком разглядеть можно лишь то, что происходит в первых рядах, куда еще достигают отблески лучей прожекторов со сцены… И о том, что происходило в середине зала, музыкантам было не ведомо. После концерта настроение в группе, кстати, было неважное, а ее участники рассказали обозревателю "РГ", что "и сами расстроены, подавлены случившимся…"

Могла ли помочь охрана?! Подойти к проштрафившимся зрителям и строго сказать: "Наденьте снова и маску, и перчатки!" Теоретически да, но на практике это могло привести к ненужной толчее, шуму и спорам, возможным всплескам спонтанной агрессии…

Как быть в подобных ситуациях, учитывая, что на рок- или рэп-концерт обычно приходит публика молодая, ершистая, пока еще мало внимающая доводам о своем здоровье. Да, идеальный вариант, предложенный как раз экспертами Роспотребнадзора, мудр: рассадка зрителей в кресла или стулья на расстоянии, соответствующем мерам социальной безопасности… Но смогут ли все зрители усидеть на местах во время любимых песен и все равно не рвануть к сцене? Концерт звезд рэпа, рока или танцевальной музыки - не балет, не опера и не вечер ноктюрнов в консерватории. Энергия со сцены, личные эмоции и привычка слушать музыку стоя поближе к музыкантам, дружелюбно подпевать и пританцовывать, - уже давняя традиция. Да и кураж на время концертов может оказаться, порой, сильнее доводов разума, увы... Что делать?

Фото: Пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга
В Петербурге будут контролировать число и возраст зрителей на концертах

Думается, реальных вариантов два. Первый предложила питерская группа KняZz. Музыканты решили сыграть в акустике, где градус эмоций все-таки ниже. И выступить в один день дважды, чтобы избежать в "Горбушке" толчеи, в том числе и в гардеробе… Есть и второй, который советуют в соцсетях: разделить пространство у сцены размещенными параллельно ей канатами или ограждениями. Так, чтобы на любимых песнях все уже не бежали к сцене, а могли подпевать и пританцовывать, стоя в своих "горизонталях"... Надо еще много думать, всем вместе…

Подготовил Александр Алексеев

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