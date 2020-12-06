Футболист Виктор Понедельник будет похоронен в Ростове-на-Дону

Похороны легендарного спортсмена, автора "золотого гола" СССР в финале Кубка Европы 1960 года пройдут в его родном городе Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС. Напомним, Виктор Понедельник умер 5 декабря в возрасте 83 лет.

Большой патриот своей малой родины, он всю жизнь играл в местных клубах, нынешнем "Ростове" и СКА, хотя его постоянно приглашали к себе лучшие столичные клубы. После окончания спортивной карьеры он еще поработал в Ростове тренером, а потом стал главным редактором журнала "Футбол-Хоккей" и, к слову, был признан одним из лучших футбольных аналитиков СССР.

Всемирную славу ему принес гол в ворота сборной Югославии в финале чемпионата Европы. Всего же в 217 матчах чемпионатов СССР он забил 86 голов, а в 29 матчах за сборную страны - еще 20.

В донской столице его именем названа детская футбольная академия родного СКА, сам он является почетным гражданином города. Пять лет назад на стадионе "Олимп-2", где раньше играл "Ростсельмаш" ("Ростов") был установлен памятник, изображающий молодого Понедельника с кубком в руках.