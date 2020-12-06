Новогодние праздники: как их будут проводить в разных регионах

В большинстве регионов на массовые гуляния и празднования введены ограничения. Новогодние каникулы "вынесли" на улицу. Разрешат ли елки и корпоративы в разных городах, и какие ограничения планируются в регионах в эти дни, рассказали корреспонденты "РГ".

Крым

Что будет закрыто. В Крыму с 20 декабря по 15 января муниципалитетам предписано отменить все массовые новогодние праздники на городских и сельских площадях, а также в домах культуры, театрах, торгово-развлекательных центрах и спорткомплексах. В эти дни будут закрыты развлекательные центры, в том числе и детские. Также запрещены банкеты, свадьбы, корпоративы, концерты, в том числе на территории гостиниц, отелей и санаториев. С 22.00 до 08.00 запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе на площадках ресторанов и кафе. В это вечернее и ночное время возможна будет лишь работа на вынос и доставка заказов.

Театры, кинотеатры и цирки смогут проводить спектакли и представления при условии заполнения не более 30 процентов мест в зрительных залах. Экскурсии в музеях и дворцах полуострова будут проводить для групп до 10 человек - из расчета не менее пяти квадратных метров на одного экскурсанта. При этом объекты показа обяжут обеспечить социальное дистанцирование и дезинфекционные мероприятия, а также применение аудиогидов. Традиционный Парад Дедов Морозов - когда по Набережной Ялты шествуют сотни живых символов Нового года - в этом году пришлось отменить. Зато по улицам курортного города пройдет оркестр, участники которого, одетые в костюмы Деда Мороза, исполнят новогодние произведения.

Евпаторийцам власти предложили организовать флешмоб и украсить окна своих квартир яркими огоньками, аппликациями и надписями.

На набережной Ялты радует глаз праздничная иллюминация. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Что будет открыто. В Крыму 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий, готовы принять отдыхающих из других регионов. На новогодние праздники в них забронировано от 50 до 70 процентов номеров, а в некоторых - вообще нет свободных мест. В отелях и санаториях срочно ищут компромиссный формат новогодних праздников и развлечений, не противоречащий введенным запретам. Большинство мероприятий пройдут у моря на свежем воздухе.

- Объективная реальность такова, что мы не можем провести праздник в том виде, в котором все привыкли и ждут, - отметила исполняющая обязанности главы администрации Ялты Янина Павленко. - Начинаем монтаж новогодних украшений и световой иллюминации - это более 1000 единиц. И уже к середине декабря Ялта предстанет в новогоднем наряде.

На территории Ялты проведут полюбившуюся всеми новогоднюю ярмарку, где, как и везде, обязательным будет соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Набережная Ялты. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Ростов-на-Дону

Что будет закрыто. Согласно постановлению главы региона, рестораны и кафетерии в новогодние праздники могут работать только до 22.00. Введены ограничительные меры на проведение культурно-массовых мероприятий, разрешение сделано только для театров и концертных залов. Запрещены ярмарки непродовольственных товаров.

Традиционные гулянья в новогоднюю ночь из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону отменили, не прогремит и запланированный на 31 декабря новогодний фейерверк.

Что будет открыто. На елочные базары запреты не распространяются. Так, в Ростове-на-Дону в общей сложности откроются 30 ярмарок для продажи хвойных деревьев, а общая площадь елочных базаров на территории города по сравнению с прошлым годом увеличится почти вдвое и составит 851 квадратный метр.

20 декабря в донской столице впервые на линию выйдет праздничный трамвай, который будет работать и в новогоднюю ночь. Дабы создать веселую атмосферу, салон трамвая будет украшен снежинками и елочными украшения.

Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, около главной городской елки в Соборном переулке и в городских парках установят светодиодные экраны, на которых будут транслироваться выступления творческих коллективов, поздравления жителей Ростова и праздничные акции.

- Мы сделаем симбиоз новогодней елки и светодиодного экрана. Дед Мороз и Снегурочка появятся на экране, установленном возле парка, и откроют новогоднюю ель, - рассказала начальник управления культуры мэрии Яна Пилявская.

Всего в донской столице запланировано провести 250 праздничных мероприятий, которыми планируется охватить более 100 тысяч пользователей интернета. В формате трансляции пройдет и театрализованное открытие новогодней елки перед центральным входом в парк имени Горького.

Пермь

Что будет закрыто. В Перми до середины декабря введен запрет на проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах. Возможно, запрет будет продлен. Местные власти предложили пермякам отмечать праздник по месту жительства. Отказались они и от возведения ледового городка. Каждый год он открывался в конце декабря и работал до февраля.

Помимо этого введены правила посещения катков. Их в Перми несколько, и на них обычно многолюдно. Сейчас же посещение катков будет ограничено - на десяти квадратных метрах льда может находиться только один гражданин. В раздевалках на одного посетителя отводится не менее четырех квадратных метров.

Что будет открыто. Уже в декабре в Прикамье начнет работу "Горнолыжный экспресс". Электричка до города Губахи, где находится лыжная база, будет ходить по выходным. Отправление рано утром, возвращение вечером. Безусловно, при этом пассажиры обязаны соблюдать установленный санитарный режим.

Ставрополь

Что будет закрыто. В регионе отменены все корпоративы у сотрудников краевых органов власти. Этому примеру последовали и их муниципальные коллеги. Также отменены все торжественные новогодние мероприятия - в частности, концерты на площадях.

Что будет открыто. Кафе и рестораны будут работать по стандартному графику. С 1 декабря на Ставрополье для посещения некоторых заведений ввели QR-коды, и в их число как раз попали кафе, бары и рестораны. Чтобы попасть в эти заведения с 22.00 до 06.00, придется зарегистрироваться. На предновогодние даты кафе и рестораны в городе уже забронированы для корпоративов.

Краснодарский край

Что будет закрыто. Культурно-массовые мероприятия на Новый год отменены и по всему Краснодарскому краю - ни на одной площадке ничего не планируется, кафе и рестораны должны работать только до полуночи, а их посетители - соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Что будет открыто. В Сочи открылись 22 зимних пляжа для прогулок у моря, без купания. На каждой территории установили лавочки, беседки, качели и деревянные настилы. Проводится регулярная санитарная обработка пляжного оборудования.

- Зимние пляжи подготовлены в каждом районе города: пять - в Лазаревском районе, шесть - в Центральном, восемь - в Хостинском и три - в Адлерском, - рассказал заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Роман Бушманов. - На этих территориях впервые в период межсезонья обустроена комфортная инфраструктура, усилен контроль за санитарным состоянием.

"Парк Галицкого" накануне Нового года преобразился. Фото: Владимир Аносов / РГ

В городе-курорте до 20 января будут работать Рождественские ярмарки. Новогодние базары уже открыты на площади Флага и около администрации Адлерского района, а с 20 декабря еще две ярмарки начнут работу в Имеретинской низменности и в центре Сочи - на улице Орджоникидзе.

- Ярмарки организованы с учетом всех необходимых санитарных норм и являются частью единой новогодней концепции, - объяснил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

В то же время на Кубани в новогодние каникулы продолжат работу более 250 объектов турпоказа, экскурсионные маршруты и центры активных видов отдыха в Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике. К примеру, в краевом центре можно посетить, как его называют в столице Кубани, "Парк Галицкого", расположенный рядом со стадионом "Краснодар" - с уникальным архитектурно-ландшафтным парком, включающий 30 различных зон. В преддверии зимних праздников в парке (вход в него - бесплатный) установили новые арт-объекты - светящиеся лотосы, двухметровые одуванчики, а также аллея из искусственного шалфея.

"Парк Галицкого" накануне Нового года преобразился. Светящиеся лотосы. Фото: Владимир Аносов / РГ

В Геленджике посетителей примет Сафари-парк - первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для диких животных. Вольеры здесь - настоящий уголок леса. Приближенность к естественным условиям дает редкую возможность увидеть игру белых медведей, трапезу слонов, отдых большого семейства красных волков. А по самой длинной (1600 метров) канатной дороге побережья туристы смогут за 20 минут подняться на самую вершину Маркотхского хребта.

В новогодние праздники жители и гости Кубани смогут посетить 30 этногастрономических центров (Абрау-Дюрсо, усадьба Мысхако, Мацестинская чайная фабрика и другие), попробовать блюда черноморской кухни, а также продукцию местных виноделов.

Ульяновск

Что будет закрыто. Жителям Ульяновска рекомендовано праздновать наступление 2021 года в режиме онлайн. Каждый из них сможет принять участие в подготовке виртуального торжества. Для этого нужно записать видеообращение с теплыми словами и пожеланиями своим землякам и выслать на электронную почту мэрии, и эти поздравления, начиная с 18 декабря, будут транслироваться на экране, который установят на центральной Соборной площади.

- На большом видеоэкране, который установят на Соборной площади, будет также организована трансляция новогодних программ, которые сейчас записывают учреждения культуры, - рассказала начальник городского управления культуры и организации досуга населения Елена Топоркова.

Что касается новогодних корпоративов, то, по мнению главы региона Сергея Морозова, они попадут под запрет, если рост ежедневной заболеваемости COVID-19 превысит 300 человек. По последним данным, число заболевших в регионе - 260 человек.

Ульяновск спешит попрощаться с 2020 годом. Фото: Алексей Юхтанов

Пенза

Что будет закрыто. Местные власти рекомендовали горожанам отказать от приглашения на дом Деда Мороза, Снегурочки, аниматоров и фотографов.

- К сожалению, мы не сможем проконтролировать нелегальный рынок услуг. Аниматоры, играющие Дедов Морозов и Снегурочек в домашних постановках, входят в группу риска, так как имеют неограниченный круг контактов. Из-за этого мы призываем горожан воздержаться от их услуг, - объяснил мэр Пензы Андрей Лузгин.

Ну а городским детсадам запретили приглашать Деда Мороза. Впрочем, если в него нарядится чей-то папа или дедушка, то визит такого главного праздничного героя будет только приветствоваться.

Продолжает действовать запрет на работу ресторанов и баров после 23.00, поэтому новогодних корпоративов в Пензе не ожидается.

Что будет открыто. Елочные базары начали работу с 1 декабря. Продавцы обязаны быть в масках, а покупатели - соблюдать дистанцию. Чтобы избежать скопления народа, в Пензе разместят 70 точек продаж сосен и елей.

Новогодние мероприятия в городе будут проходить на открытом воздухе. Уже начался залив катков и хоккейных площадок. Забронированы все сауны и бани, они работают круглосуточно, и туда можно заказать угощение из любого ресторана.

Якутия

Ограничения. Холодноватый прием на праздники будет ждать и гостей Якутии. В регионе сложная ситуация с распространением коронавируса (ежедневно выявляются более 200 случаев), поэтому ограничительные мероприятия продлены сразу до 15 января. До этой даты приостановлена деятельность домов культуры, ночных клубов и других подобных заведений. Также запрещено проводить массовые культурные и зрелищные мероприятия. И даже ориентированный на привлечение туристов фестиваль "Зима начинается с Якутии" в этом году прошел в формате онлайн и без участия Деда Мороза, который направил местным жителям лишь видео-приветствие из своей резиденции в Великом Устюге. Зимой в Якутию едут в основном экстремалы, и интересует их часто не столица республики, а удаленные места, такие как село Томтор Оймяконкого района, считающееся полюсом холода. Но теперь экстрима там добавится: все, кто прибывает в труднодоступные населенные пункты, обязаны сдавать тесты на коронавирус.

Екатеринбург

Что будет закрыто. В этом году не установят новогоднюю елку в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Театры, музеи и другие культурно-досуговые учреждения работают в режиме половинной загрузки, новогодние представления в репертуарах пока не отменены.

На главной площади Екатеринбурга монтируют елку: от горок и аттракционов в этот раз решили отказаться, чтобы не провоцировать скопления людей. Остается радоваться праздничной иллюминации.

Что будет открыто. При этом открыты горнолыжные трассы - 27 ноября в городе стартовал сезон массового катания на коньках. Также городские власти планируют провести традиционный фестиваль ледовых скульптур. Традиционная новогодняя ярмарка состоится. Что касается въезда в регион, то здесь никаких ограничений не существует, и вводить их не планируется

Челябинск

Что будет закрыто. Ограничения коснутся только мероприятий в закрытых помещениях. К примеру, новогодние утренники в детских садах пройдут без родителей, елки в театрах и других учреждениях культуры - без хороводов с дедом Морозом, только в виде спектаклей и новогодних представлений с соблюдением специальной "рассадки" в залах. Кафе, ресторанам и клубам с начала декабря и до конца новогодних каникул запрещено не только работать по ночам, но и организовывать для посетителей любые развлекательные программы. Поэтому о новогодних корпоративах тоже придется забыть. Логика властей понятна - до 23 часов развлекательные учреждения работают в формате общепита, когда люди проводят время за столиками, а дальше - это уже танцпол и тусовка, последствия которых во время пандемии вполне предсказуемы.

Что будет открыто. Челябинск к Новому году решили сделать по-домашнему уютным. Жителям предлагают больше времени проводить на улицах. Повсюду в городе осветительные арт-объекты. К примеру, у здания областной публичной библиотеки установлены огромные настольные лампы, под которыми любители чтения смогут отдохнуть на свежем воздухе. На площади у драмтеатра уже монтируют большую театральную люстру, а на Алом поле появится елочка из светящихся шаров. А на бульваре по проспекту Ленина мягким светом зажгутся домашние торшеры, появятся светящиеся скамейки-звезды и камни, интерактивные качели. От установки главной городской елки и строительства ледового городка власти решили не отказываться, чтобы не лишать радости покататься с горок детей. В этом году убранство ледового городка посвятили космосу - в нем есть ледяной луноход, ракета с первым космонавтом и чудаковатые фигурки инопланетян. Даже дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять горожан из летательных аппаратов.

Челябинск к Новому году решили сделать по-домашнему уютным. У публичной библиотеки появились огромные настольные лампы. Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

Самара

Что будет закрыто. В Самаре крупных массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется.

Что будет открыто. Власти рассчитывают, что в этом году горожане будут активно отдыхать на свежем воздухе. На второй очереди набережной в районе Маяковского спуска смонтирована елка высотой 12 метров. На набережной сейчас заливают каток. Здесь развесят пять километров светодиодных лампочек - они подсветят детские площадки, каток, деревья.

Заливают катки и устанавливают елки в городских парках - Победы, Дружбы, Гагарина и 50-летия Октября. А всего в городе зальют 115 катков. Главные - по традиции на площади Куйбышева: один - хоккейный со специальной разметкой, и на противоположной стороне - для массового катания. Здесь же планируется установить медиаэкран, на котором будут транслироваться мультфильмы и фильмы с новогодней тематикой.

Тамбов

Ограничения. Зрелищно-развлекательные мероприятия и работа общепита блокируются лишь ночью. Объявлений по отмене елок и корпоративов пока не было.

Владимир

Ограничения. Власти региона ранее вводили запрет на проведение дискотек, конкурсов и караоке в заведениях общепита и на днях осторожно продлили его до 29 декабря. Работа детских развлекательных центров и игровых комнат остановлена пока до 15 января.

Воронеж

Ограничения. Театры Воронежа готовятся к приему "новогодних" зрителей. К традиционному "Щелкунчику" в оперном добавился балет "Продавец игрушек" - можно смотреть хоть с одноклассниками, хоть в компании друзей. В Камерном театре готовят двухчасовое шоу с участием артистов драмы и танцоров, причем посетить его можно будет и вечером 31 декабря.

- С учетом ограничений в зале поместится 90 зрителей, или 45 пар, - отметил худрук Камерного Михаил Бычков. - Надеюсь, в Воронеже найдутся желающие провести новогодний вечер в театре и часов в 11 вернуться домой, к своей елке и шампанскому. Это шоу мы несколько раз покажем и на январских каникулах.

Ярославль

Что будет закрыто. В Ярославле от традиционного новогоднего собрания в КЗЦ "Миллениум" отказались, но праздники в театрах и ДК с 19 декабря по 10 января пока планируют. Массовых игр не будет, но посмотреть концерт с 50-процентной загрузкой залов можно.

Что будет открыто. В микрорайонах города пройдут праздники во дворах с числом участников не более полусотни.

Орел

Ограничения. Орловцы запретили новогодние праздники и для взрослых (в общепите), и для детей (в том числе в школах и садиках). Губернатор Андрей Клычков отметил, что ребят из социально уязвимых семей, для которых обычно проводили бесплатные елки, нужно поздравить индивидуально.

Тула

Ограничения. В Тульской области массовые сборища запретили не только ночным клубам, барам, бильярдным и боулингам, но и организаторам деловых мероприятий, где предполагается более 20 участников. Как пояснила председатель государственно-правового комитета региона Наталья Архипова, проведение корпоративов не разрешается ни в заведениях, ни на рабочих местах. Есть в кафе можно (с "правильной" рассадкой и до 23 часов), развлекаться - нет. Детские елки в театрах и цирке регионе разрешены при 30-процентной заполняемости залов. В школах представлений не будет, в детсадах провести утренник можно, но лишь по группам и без хороводов. Главная елка Тулы в новогоднюю ночь гостей не ждет.

Калуга

Что будет закрыто. В декабре массовые мероприятия в закрытых помещениях (в том числе елки) запретили всем государственным и муниципальным организациям Калужской области. Рестораны и ночные клубы должны быть закрыты с полуночи до шести утра. Зато можно от души развлекаться в парках и на катках, пункты проката спортивного снаряжения работают.

Что будет открыто. В этом году Калуга объявлена новогодней столицей России. Здесь в ночь на 1 января обещают полноценную развлекательную программу до четырех утра на площади Старый торг. В первый день года можно собраться на набережной Яченского водохранилища на пятикилометровый забег.

Нижний Новгород

Что будет закрыто. От традиционных массовых гуляний на новый год город откажется. Кафе и рестораны будут открыты, но только с 6 до 24 часов, небольшими группами, с соблюдением всех мер предосторожности.

Что будет открыто. В парках и на площадях установят 70 елок, а на Дмитриевской башне Нижегородского Кремля - в самом центре города - появится мультимедийная инсталляция.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, сюжеты 3-D шоу не предполагают долгого ожидания и массового просмотра: они будут короткими, но красочными и запоминающимися. Поэтому у всех будет возможность посмотреть их в удобное время: так власти надеются избежать столпотворения. Центральная башня кремля станет огромным экраном для инсталляции, начиная с вечера 30 декабря. Территорию Нижегородского кремля в этом году украсят праздничной иллюминацией, стилизованной под русскую архитектуру XIII-XIX веков. Только на одной площади возле Михайло-Архангельского собора установят сразу 59 ажурных светодиодных конструкций.

Волгоград

Ограничения. Массовых гуляний в городе не предусмотрено. Как пояснили в мэрии, все мероприятия разрабатываются с учетом максимальной безопасности. И еще не ясно, что их утвердят. Например, планируется сделать резиденцию Деда Мороза не стационарной, как раньше, а передвижной. Чтобы сани ездили по разным районам. Однако никто не готов говорить с уверенностью, что все пройдет именно так, как задумали.

Санкт-Петербург

Ограничения. Власти Северной столицы, как уже писала "РГ", попросили гостей не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год. С 30 декабря по 10 января в городе не будут работать музеи и театры. Не предполагается и культурной программы. Более того - экскурсии запрещены как пешеходные, так и на автобусах.

С 30 декабря по 3 января в городе будут закрыты все кафе и рестораны. Это ставит крест не только на банкетах в новогоднюю ночь, но и значительно усложнит прогулки по центру города в первые новогодние дни. Общественный транспорт впервые за много лет не будет работать в новогоднюю ночь.

И это еще не все. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе будут закрываться ровно в 19.00, что делает невозможным дружеские вечерние посиделки.

С 4 декабря закрываются все выставочные залы в торговых центрах.

Калмыкия

Ограничения. Традиционно празднование Нового года проходит дважды. Калмыцкий новый год Зул в этом году отметят 10 декабря. Причем этот национальный праздник в республике объявлен выходным днем. К Зулу принято наводить порядок в юрте, квартире или доме, печь борцоги, зажигать лампадки и ходить в гости к родственникам и соседям. Но из-за эпидемии коронавируса, походы в гости в этом году будут не столь массовыми, как обычно, и праздник окажется более домашним.

Кроме того все приуроченные к Зулу мероприятия, молебны, обряды и наставления ламы в Центральном хуруле проходят на его официальном Youtube-канале исключительно в режиме онлайн. Обход монахами хурула и возжигание лампадок тоже будут транслироваться в онлайн-режиме. По-другому принять участие в праздничных мероприятиях хурула в этом году, увы, не получится.

Туристам, скорее всего, тоже не удастся в полной мере прочувствовать колоритный праздник степной республики. В местных туркомпаниях заявили, что наплыва туристов этой зимой не ждут. Представители главы Калмыкии подтвердили, что из-за коронавируса новогодние мероприятия в республике планируется проводить в онлайн-режиме.

Тюмень

Что будет открыто. 4 и 5 января в резиденции сибирского Деда Мороза (вот уже много лет она располагается в пригороде Тюмени - поселке Антипино) пройдет грандиозное новогоднее представление.

По заказу регионального агентства туризма и под логотипом местного туристического бренда Visit Tyumen накануне Нового года разработали несколько интересных маршрутов. Вот, например, "Рождество по-сибирски" на четыре дня - с 4 по 7 января. По словам организатора программы Марины Омельченко, это "тур-матрешка", который можно конструировать по своему желанию. Хочешь - поезжай только в Тюмень на "Зимний разгуляй", театрализованную экскурсию с угощением и осмотром местных музеев. Хочешь - продолжай наслаждаться сибирским гостеприимством во второй день уже в Ялуторовском остроге. В оставшиеся дни намечена поездка в Тобольск, через село Покровское, родину старца Григория Распутина, и великий Абалак. Еще одна программа имеет оздоравливающее значение. С 8 по 10 января гостям предлагают побывать на термальных источниках.

Удмуртия

Что будет открыто. С 11 декабря увеличат время работы кафе, ресторанов и других объектов общественного питания. Об этом сообщили в администрации республики.

- Новый год - это особый праздник, мы ждем изменений к лучшему. Мы договорились с основными владельцами и операторами общепита, что дадим возможность людям провести в них не только новогоднюю ночь, но и корпоративы, - заявил глава Удмуртии.

Кроме того, с конца ноября в республике разрешили работать театрам, кинотеатрам и проводить физкультурные мероприятия не только на воздухе, но и на объектах спорта.

Так что без новогодних представлений, катаний на коньках, лыжах, тюбингах люди тоже не останутся. Все это будет работать с учетом санитарных требований: наличие масок, а в зданиях - "шахматная рассадка".

Татарстан

Что будет закрыто. В республике предприятия общепита обязаны закрываться с полуночи до шести утра. Исключение сделали лишь для работы в новогоднюю ночь.

Что будет открыто. Местные власти разрешили заведениям общепита работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Правда, принимать гостей он смогут только в период с 00.00 ночи до 3.00 утра. То есть у желающих встретить праздник в баре или ресторане на все про все есть три часа, но, как удалось узнать корреспонденту "РГ", они рады и этому. Музеи и другие учреждения культуры Татарстана планируют работать все новогодние каникулы. По крайней мере пока никаких дополнительных ограничений власти не вводили.

Башкирия

Что будет закрыто. Корпоративные банкеты в регионе остаются под запретом.

Что будет открыто. Общепит в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно, а в новогодние каникулы - с шести часов утра до двух ночи. Разумеется, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Не отменяются новогодние утренники в детских садах. Правда, они должны проводиться только в своих группах и при отсутствии родителей.

Будут работать театры. Правда, в отличие от прежних лет Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять юных зрителей только со сцены.

- Мы подготовили парад новогодних спектаклей, которые можно посетить с 12 декабря по 17 января, - сообщила руководитель литературно-драматической части Башкирского государственного театра кукол Диана Гараева. - 31 декабря мы даем утренний спектакль "Верные друзья". Детей ждет нарядная елка в фойе, но вот обычных новогодних хороводов вокруг нее не будет. Всю игровую программу мы перенесли на сцену.

Новогодние афиши подготовили для юных театралов Русский драмтеатр и Башкирский театр оперы и балета.

Любителей активного отдыха ждут в природном парке "Иремель" и горнолыжных центрах "Абзаково" и "Мраткино".

Алтайский край

Что будет закрыто. С 15 декабря по 15 января в регионе официально запрещены любые массовые мероприятия.

Что будет открыто. В игорной зоне "Сибирская монета" устраивают семейные праздники в стиле венецианских карнавалов. В Белокурихе открыли горнолыжный сезон, и пусть снега выпало пока еще немного, но трассы искусственно заснежили, и кататься на них можно. Кроме того, в Белокуриху в этом году переехал на постоянное место жительство Алтайский Дед Мороз, и в его новой курортной резиденции проводят интересные экскурсии, уличные праздники с катанием на хаски, а также знакомят с возможностями интерактивной карты, на которой представлены 33 действующих сказочных объекта России. С героями сказок можно пообщаться онлайн прямо из резиденции Алтайского Деда Мороза - подобного чуда нет больше ни в одном уголке страны!

На еще одно чудо - лебедей, зимующих на незамерзающих алтайских озерах - можно полюбоваться, отправившись на озеро Светлое в Советском районе (расположен недалеко от Белокурихи) или на Бийскую полынью. Праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и традиционный открывающий зимний туристический сезон в регионе, в этом году не проводили. Но как отметили в Алтайтурцентре, туристы могут самостоятельно посетить эти озера, чтобы увидеть красоту белоснежных птиц в дымке зимнего тумана и обрамлении таких же белоснежных сугробов и заиненных деревьев.

Омск

Что будет закрыто. В Омске новогодние праздники рекомендовано проводить без размаха в узком семейном кругу. Корпоративы отменены, а утренники в школах и садиках пройдут без приглашения родителей.

Что будет открыто. Чтобы омичи все-таки могли ощутить всю прелесть новогодних каникул, праздник "вынесут" на улицу.

Число украшенных елками снежных городков вырастет многократно. Одних только катков в Омске зальют более 110. Все они будут хорошо освещены, а там, где возможно, включат музыку. Несмотря на ставшие обязательными полупустые залы, все 18 омских театров уже вывесили новогодние афиши. Государственные театры приглашают на сказочные представления малышню, а взрослых ждут на вечерних спектаклях. В репертуаре - самые кассовые постановки: комедии, мюзиклы, классика. В Омском академическом театре драмы на чеховского "Дядю Ваню" все билеты уже проданы. Что неудивительно - этот спектакль выдвинут на соискание Национальной театральной премии "Золотая маска" сразу в пяти номинациях. Несколько премьер подготовил Музыкальный театр. Одна из них - лирическая комедия "Дачный роман" по мотивам одноименной пьесы Рацера и Константинова, где прозвучат лучшие хиты советской эстрады. Еще один новогодний подарок омичам - "Вечер оперетт".

Все каникулы в Омске будут работать музеи и вернисажи. Разнообразные выставки представит Эрмитаж - Сибирь.

А 15 декабря новогоднюю резиденцию Снежной Королевы откроет единственный в России сельский Большереченский зоопарк. В этом году здесь построили открытые вольеры для тигров, медведей и яков. Приобрели новых экзотических животных. А режиссеры обещают утроить "Новогодний переполох". Когда же "страсти" улягутся, Дед Мороз и Снегурочка напоят всех гостей горячим чаем.

15 декабря новогоднюю резиденцию Снежной Королевы откроет единственный в России сельский Большереченский зоопарк. Фото: Светлана Сибина

Сахалинская область

Ограничения. В дни новогодних каникул можно провести время на горнолыжном курорте или искупаться в термальных источниках. Но для этого надо иметь специальный пропуск с отрицательным результатом анализа на коронавирусную инфекцию, который выдают официальные туроператоры.

На Сахалин в эти новогодние праздники можно попасть только имея на руках отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию. И специальный пропуск, который выдают туроператоры. Фото: Дина Непомнящая

Астрахань

Ограничения. Хотя запланированные новогодние программы театры сохранили, но хороводы у елки отменяются. Наполняемость залов, в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора, до 70 процентов, гостей рассадят в шахматном порядке, маски - обязательны.

- Елку мы установим обязательно, но там будет только фотозона, - сообщила представитель драмтеатра Елена Мальчонок.

Новосбирск

Что будет закрыто. Городские власти отменили все официальные праздничные мероприятия с приглашенными артистами и аниматорами.

Что будет открыто. В сквере у оперного театра пройдет городской фестиваль елок. С размахом к новому году обещают украсить также Первомайский сквер, Михайловскую набережную с ее ледовым городском и Центральный парк, куда в этом году "переедет" фестиваль снежных скульптур.

Власти Новосибирска обещают оборудовать больше, чем обычно, мест для развлечений на открытом воздухе, а чтобы избежать массового скопления людей на центральных площадках, свои "елки" появятся почти в каждом районе города. До 25 декабря обещают залить десятки катков и хоккейных коробок, появятся и несколько специально обустроенных лыжных трасс.

Не так давно у горожан появился удобный навигатор по городским событиям - приложение "ЭтоНово", а к праздникам в нем должна появиться и карта со всеми новогодними локациями.

- В отличие от Северной столицы, столица Сибири вниманием туристов не столь избалована и, конечно, специально закрывать музеи и рестораны мы не станем, - рассказала "РГ" заммэра Новосибирска Анна Терешкова. - Будут работать и театры. Но все они должны соблюдать особые правила, в том числе касающиеся 50-процентной заполняемости залов. Такие ограничения распространятся и на большой Рождественский фестиваль, и на другие театральные представления.

Гостей будут ждать музеи города. Например, открывшийся в этом году музей ретротехники, помимо основной экспозиции с раритетными советскими автомобилями, представит свою новогоднюю программу с елкой, горками и шашлыками.

Карелия

Что будет закрыто. В новогоднюю ночь не будут работать рестораны. В республике установлены ограничения - с полуночи и до шести часов утра заведения закрыты. Исключения относятся только к выносной торговле. Поэтому отметить Новый год с друзьями в ресторане не удастся.

Что будет открыто. Музеи и театры работают, но с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Республика оказалась востребованной любителями активного отдыха. Уже зарезервированы практически все гостевые дома и коттеджи в муниципальных образованиях. Предложений много - и прогулки на снегоходах, и горнолыжный спуск, и катание на собачьих упряжках, и посещение резиденции карельского Деда Мороза - Талви Укко. А еще можно на вертолете слетать на остров Кижи и полюбоваться его красотами. Готовятся к приему гостей и в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Сам он сейчас отправился в новогоднее путешествие по стране. Планирует посетить 35 городов, поздравить ребятишек в разных городах России - от Дальнего Востока до Калининграда. К 31 декабря Российский Дед Мороз вернется домой и по традиции зажжет новогодние огоньки на главной елке Вологды. Потом он будет встречать маленьких путешественников в своей резиденции в Великом Устюге.

Подготовили Илья Изотов, Николай Грищенко, Константин Бахарев, Михаил Сухарев, Ирина Белова, Анна Юркова, Алексей Юхтанов, Наталья Саванкова,Владимир Таюрский, Ольга Штейн, Михаил Пинкус, Ольга Дмитренко, Татьяна Ткачева, Елена Шулепова, Мария Волкова, Роман Мерзляков, Вера Черенева, Руслан Мельников, Ирина Никитина, Яна Шамаева, Олег Корякин, Гульназ Данилова, Татьяна Кузнецова, Светлана Сибина, Дина Непомнящая, Наталья Коротченко, Никита Зайков, Светлана Цыганкова