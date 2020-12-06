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06.12.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

Спасатели потушили пожар на складе пиротехники в Ростове

Текст: Александр Гавриленко

Пожарным удалось потушить пожар, который разгорелся сегодня рано утром в крупном павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону. Его площадь составила четыре тысячи квадратных метров, а для тушения пришлось привлечь 446 человек и 134 единицы техники, сообщили в МЧС по Ростовской области.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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По предварительным данным, причиной ЧП стала перегрузка электропроводки. Однако точные выводы можно будет сделать только после того, как эксперты завершат работу. Прокуратура региона уже начала проверку на предмет соблюдения противопожарной техники безопасности на предприятии.

Движение по улице Малое Зеленое Кольцо, где был пожар, по-прежнему перекрыто. Однако соседние улицы открыто. Несколько часов назад в въезде в город образовались многокилометровые пробки, но сейчас онлайн-карты показывают ноль баллов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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